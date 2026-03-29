آسیب به ۴۲ مرکز بهداشتی درمانی در استان کرمانشاه/ خدمت ادامه دارد

به گزارش ایلنا، در نشست مشترک رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با ایمانی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتر مرادی بر ضرورت بررسی و ارائه خدمات بهداشتی با توجه به شرایط ویژه کشور در جنگ تحمیلی و همچنین چالش‌ها و نیازهای معاونت بهداشتی کرمانشاه برای ارائه خدمات بهینه تأکید کرد.

در ادامه، ایمانی گزارشی از آخرین وضعیت ارائه خدمات بهداشتی در سطح استان توسط واحدهای مربوطه ارائه داد.

وی اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون، ۴۲ واحد ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی، درمانی در استان دچار آسیب شده‌اند، اما با وجود این خسارات، کوچک‌ترین خللی در روند ارائه خدمات ایجاد نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: برخی از مراکز آسیب‌دیده بلافاصله پس از تأمین فضای فیزیکی مناسب به مکان‌های جدید منتقل شده و خدمات به صورت پایدار ادامه دارد.

در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر در استان توسط عالی زاده، رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت این دانشگاه ارائه و چالش‌ها و نیازمندی‌های تجهیزاتی و پشتیبانی در این خصوص بررسی و در این راستا تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

به گزارش وبدا، در پایان این نشست مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از تلاش‌ها و زحمات تیم مدیریتی معاونت بهداشت و همکاران حوزه بهداشت استان کرمانشاه قدردانی و بر پیگیری مصوبات جلسه برای تأمین تجهیزات و ارتقاء زیرساخت‌ها تأکید کرد.

