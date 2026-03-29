کاهش ۱۴.۴۵ درصدی حوادث ترافیکی در طرح نوروزی

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از کاهش ۱۴.۴۵ درصدی حوادث ترافیکی و ثبت ۸۴۱ حادثه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ در طرح نوروزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، در تشریح این خبر گفت: از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۷ فروردین ماه ۱۴۰۵، در بخش حوادث ترافیکی، در مجموع ۸۴۱ حادثه در سطح کشور ثبت شد که به مصدومیت ۱۹۹۷ نفر انجامید. 

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۵۵۱ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۶ نفر امدادرسانی شدند، ۹۳ نفر در محل درمان شدند، ۸۹ مورد نجات فنی انجام شد. 

کبادی با اشاره به حجم بالای خدمات امدادی ارائه‌شده اظهار داشت: مجموع تماس‌های وارده به خط ۱۱۲ در این مدت به ۳۴۷ هزار و ۵۸۸ تماس رسید و برای پوشش این حوادث، ۱۰۳۵ تیم عملیاتی با حضور ۲۶۸۵ نیروی عملیاتی شامل ۱۲۴۰ پرسنل و ۱۴۴۵ داوطلب به‌کارگیری شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ وی ادامه داد: همچنین ۱۰۰۹ دستگاه ناوگان ترابری، شامل ۲۶۸ خودروی نجات و ۶۸۱ آمبولانس کمک‌دار، در اجرای عملیات‌ها مورد استفاده قرار گرفت. 

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در پایان با اشاره به مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته گفت: تعداد حوادث ترافیکی ۱۴.۴۵ درصد، مجموع مصدومان ۱۵.۶ درصد، انتقال به مراکز درمانی ۱۰.۷ درصد و درمان در محل ۳۸.۸۲ درصد کاهش داشته است. همچنین امدادرسانی ۴۵.۴۵ درصد، نجات فنی ۱۹.۰۹ درصد و مجموع تیم‌های عملیاتی ۱۳.۷۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

