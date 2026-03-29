واکنش دستیار رسانهای وزیر علوم در پی حملات دشمن به دانشگاه علم و صنعت
مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانهای وزیر گفت: دشمنان ایران در تلهای مرگبار گرفتار شدهاند. تلهای که طی سالها با علم بومی، شجاعت و تمدن ساخته شده است. حالا بهتر میفهمیم چرا دانشگاهها و دانشمندان را هدف میگیرند.
به گزارش ایلنا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانهای وزیر در واکنش به حمله ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به دانشگاه علم و صنعت نوشت: یک ماه از جنگ_رمضان گذشته و دشمنان ایران در تلهای مرگبار گرفتار شدهاند؛ تلهای که طی سالها با علم بومی، شجاعت و تمدن ساخته شده است. حالا بهتر میفهمیم چرا دانشگاهها و دانشمندان را هدف میگیرند. دو شب گذشته دانشگاه علم و صنعت ایران مورد حملهای وحشیانه قرار گرفت.
این پیام در روی نقل دکتر آشوک اسوین، استاد مطالعات صلح و منازعه در دانشگاه اوپسالا سوئد نگاشته شده است.