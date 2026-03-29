جزئیات خدمات بهزیستی در روزهای جنگ
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به نقش مردم در حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: در ایام بحران بیش از ۱۳ هزار داوطلب و ۱۱۰ میلیارد تومان کمک مردمی به کمک بهزیستی آمدند.
به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان فریمان در سال جدید با اشاره به پیامدهای جنگ و تنشها گفت: بدون تردید جنگ و درگیریها همواره با آسیبها و هزینههایی همراه است، اما ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که با همبستگی و اتحاد میتواند از این شرایط عبور کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم و دستگاههای مختلف در مدیریت شرایط کشور اظهار کرد: موفقیتها و دستاوردهای امروز حاصل همافزایی در چند عرصه از جمله میدان دفاعی و نظامی، حضور مردم در صحنههای اجتماعی، میدان خدمترسانی دستگاههای اجرایی و همچنین فعالیتهای دیپلماتیک کشور است.
حسینی در ادامه به نقش سازمان بهزیستی در حوزه خدمترسانی اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی در کشور بیش از پنج هزار و ۲۰۰ مرکز فعال دارد که در آنها بیش از ۲۰۰ هزار نفر بهصورت شبانهروزی نگهداری میشوند. به گفته وی، در شرایط بحرانی نیز تمهیدات لازم برای تأمین دارو و خدمات مورد نیاز این مراکز پیشبینی شده و برخی مددجویان نیز در صورت ضرورت به مناطق امن منتقل شدهاند.
وی افزود: در شرایط جنگی برای حفظ امنیت مددجویان در مجموع ۱۳۰ مرکز به مناطق امن منتقل شده و حدود ۲۴ هزار مددجو با رویکرد خانوادهمحور جابهجا شدهاند تا آسیبی متوجه آنان نشود. همچنین حدود هزار مرکز توانبخشی نیز خدمات خود را بهصورت آنلاین و از راه دور ارائه کردهاند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستره خدمات این سازمان اظهار کرد: خدمات بهزیستی محدود به گروه خاصی نیست و بخش قابل توجهی از جامعه از خدمات آن بهرهمند میشوند. به گفته او تاکنون بیش از ۶۲ میلیون مورد غربالگری بینایی و ۱۸ میلیون مورد غربالگری شنوایی در کشور انجام شده و خدمات اورژانس اجتماعی نیز از طریق شماره ۱۲۳ بهصورت شبانهروزی در اختیار مردم قرار دارد.
حسینی همچنین از ارائه خدمات روانی و اجتماعی به مردم در شرایط بحران خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۴۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه سلامت روان ارائه شده که بخشی از آن به مداخلات تخصصی برای گروههای مختلف از جمله کودکان و خانوادهها اختصاص داشته است.
وی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در فعالیتهای سازمان بهزیستی افزود: در این مدت بیش از ۱۳ هزار داوطلب به مجموعههای اجتماعی و مردمی مرتبط با بهزیستی افزوده شدهاند و کمکهای مردمی نیز نقش مهمی در حمایت از اقشار نیازمند داشته است. به گفته او، تنها در همین ایام بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی مردمی جذب شده و همچنین بیش از ۱۳۵ هزار بسته غذایی، کمکهای درمانی و اقلام حمایتی میان نیازمندان توزیع شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به رویکرد جدید این سازمان گفت: رویکرد اصلی بهزیستی حرکت از پرداخت صرف یارانه به سمت توانمندسازی مددجویان است. در این راستا برنامههایی در حوزه آموزش مهارت، اشتغال، کاریابی و حمایت از ازدواج در دستور کار قرار دارد.
حسینی همچنین با اشاره به وضعیت مراکز «مثبت زندگی» در شهرستان فریمان گفت: در حال حاضر سه مرکز مثبت زندگی در این شهرستان فعال است که یک هزار و ۲۷۵ نفر را تحت پوشش قرار دادهاند، اما حدود یک هزار و ۲۳۹ نفر دیگر نیز در انتظار قرار گرفتن در پوشش خدمات قرار دارند که باید برای تحت پوشش قرار گرفتن آنها اقدام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن مددجویان اشاره کرد و افزود: در شهرستان فریمان حدود ۶۰ واحد مسکونی برای مددجویان در حال ساخت است. همچنین علاوه بر تسهیلات عمومی مسکن، سازمان بهزیستی تسهیلات ویژهای از جمله وامهای کمبهره برای ساخت یا تأمین مسکن مددجویان در نظر گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره اشتغال مددجویان نیز گفت: در سال جاری برای شهرستان فریمان ایجاد ۱۴۰ فرصت شغلی پیشبینی شده بود که تاکنون حدود ۸۰ درصد آن محقق شده است و برای این منظور حدود ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.
وی همچنین از اجرای طرحهایی مانند ایجاد نیروگاههای خورشیدی کوچک برای مددجویان خبر داد و گفت: این طرح بهویژه برای افرادی که امکان اشتغال مستقیم ندارند طراحی شده و میتواند درآمد ماهانهای برای آنان ایجاد کند.
حسینی در ادامه با اشاره به حمایت از زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار از گروههای مهم مورد حمایت بهزیستی هستند و در این راستا بیمه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری در شهرستان فریمان و سرخس بهصورت رایگان انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی همچنین از حمایتهای آموزشی برای دانشآموزان و دانشجویان مددجو خبر داد و گفت: ۱۴۷ نفر از دانشآموزان و دانشجویان این شهرستان از کمکهزینههای تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به موضوع تأمین تجهیزات توانبخشی اشاره کرد و افزود: سال گذشته با همکاری سپاه پاسداران هزار و ۹۰۰ دستگاه ویلچر برقی تهیه و میان استانها توزیع شد که بخشی از آن نیز به استان خراسان رضوی اختصاص یافت.