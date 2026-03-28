داروهای یخچالی تا چند روز در دمای محیط پایدارند؟

وی با اشاره به مطالعات پایداری که مبنای تجویز شرایط نگهداری داروهاست، ادامه داد: این مطالعات، اطلاعات دقیقی از مدت زمان مجاز نگهداری دارو در دماهای مختلف، از جمله دمای محیط، ارائه می‌دهند. بنابراین، لزوماً قرار گرفتن یک داروی یخچالی در خارج از یخچال به معنای از دست رفتن کامل خواص آن در کوتاه‌مدت نیست.

سلام‌زاده برخلاف تصور عمومی، بر اهمیت "مطالعه دقیق بروشور دارویی" جهت اطلاع از دستورالعمل‌های نگهداری در مدت زمان کوتاه خارج از یخچال تأکید کرد و افزود: توصیه کارخانه سازنده که در بروشور هر دارو قید شده است، به هیچ عنوان نباید نادیده گرفته شود. این راهنامه‌ها بر مبنای داده‌های علمی مستند و نتایج آزمایش‌های جامع پایداری تهیه شده‌اند و دقیق‌ترین راهنمایی را برای مصرف‌کنندگان در شرایط اضطراری مانند قطع برق ارائه می‌دهند.

به گزارش سازمان غذا و دارو، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به بیماران توصیه کرد که در صورت بروز قطعی برق، ضمن حفظ خونسردی، اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن مواجهه دارو با دمای بالا انجام دهند و حتماً به بروشور داروی خود رجوع کنند. در صورتی که مدت زمان پیش‌بینی شده برای قطع برق، فراتر از محدوده مجاز قید شده در بروشور باشد، مشورت با پزشک یا داروساز، راهگشا خواهد بود.