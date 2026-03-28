عزتی وظیفه‌خواه در ادامه به جزئیات آماری پویش‌ها و طرح‌های سه گانه رمضان ۱۴۰۴ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: با برپایی ۱۷ هزار و ۲۳۹ «سفره مهربانی» در مناطق محروم روستایی و محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شهری سراسر کشور همزمان با مواقع افطار و سحرهای ماه مبارک رمضان، در مجموع یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۶۲ نفر روزه دار نیازمند اطعام شدند.

وی افزود: در اجرای طرح «سفره‌های مهربانی» هزار و ۸۵۷ خانه هلال مشارکت داشتند و ۲۴ هزار و ۲۴۷ نفر داوطلب با همراهی ۶ هزار و ۷۱۸ نفر از خیرین و ۲ هزار و ۵۴۰ همکار جمعیت هلال‌احمر در این طرح نقش محوری ایفا کردند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در قالب طرح «سفره‌های مهربانی» را ۲۲۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.

عزتی وظیفه‌خواه در ادامه با اشاره به طرح مردمی «تنور نانوایی» به عنوان دومین طرح رمضانی سازمان داوطلبان هلال احمر، گفت: این طرح با همراهی داوطلبان محلی و نانوایان خیر و نیک اندیش به مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان و زادروز فرخنده کریم اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن مجتبی(ع) ۸ هزار و ۳۹ تنور نانوایی کشور اجرا شد و یک میلیون و ۳۲۵ هزار و ۶۸۹ قرص نان به ارزش مجموع ۷۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال بین ۶۹۱ هزار و ۷۰۲ نفر بهره ور با اولویت‌ خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه بشردوستانه اهدای داوطلبانه خون سالم به بیماران و نیازمندان فرآورده‌های خونی در قالب برنامه «حمایت ماندگار»، تصریح کرد: در برنامه اهدای خون با مشارکت ۱۲ هزار و ۸۸۲ داوطلب از سراسر کشور در مجموع ۱۲ هزار و ۳۱۸ واحد خون سالم به بیماران اهدا شد و جلوه دیگری از نوع‌دوستی داوطلبان هلال‌احمر در ماه بهار قرآن به ثبت رسید.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در جمع بندی گزارش رمضانی این سازمان تأکید کرد: مجموعه این فعالیت‌ها به ویژه در شرایط جنگی کشور بیانگر ظرفیت عظیم مردمی و داوطلبانه در همراهی با برنامه‌های انسان‌دوستانه هلال‌احمر است و سازمان داوطلبان قدردان مشارکت مؤثر تمامی خیرین، داوطلبان و اعضای خانه‌های هلال در سراسر کشور در این خصوص است.