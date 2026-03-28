خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهره‌مندی بیش از ۲.۵ میلیون نفر از طرح‌های رمضانی سازمان داوطلبان هلال‌احمر

کد خبر : 1766456
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با تشریح عملکرد این سازمان در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۴ در سطح کشور و مقارن با تدابیر ویژه برای جنگ تحمیلی رمضان، از اجرای سه پویش و برنامه ملی «سفره‌های مهربانی»، «تنور نانوایی» و «حمایت ماندگار» خبر داد.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محمدجواد عزتی‌وظیفه‌خواه ضمن تبیین جزئیات هریک از پویش‌های سه گانه رمضانی سازمان داوطلبان در اسفندماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: از دهم ماه مبارک رمضان سال گذشته و با آغاز حملات هوایی و متجاوزانه دشمن آمریکایی و صهیونی به کشورمان، طرح های رمضانی سازمان داوطلبان با حال و هوایی متفاوت و متاثر از فضای حماسی کشور و روحیه دفاعی و نوع دوستی مردم نسبت به یکدیگر در قالب پویش جبهه مردمی ایران ما اجرا و ثمرات و برکات آن در مقایسه با طرح های مشابه در رمضان‌های پیشین مضاعف شد.

عزتی وظیفه‌خواه در ادامه به جزئیات آماری پویش‌ها و طرح‌های سه گانه رمضان ۱۴۰۴ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: با برپایی ۱۷ هزار و ۲۳۹ «سفره مهربانی» در مناطق محروم روستایی و محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شهری سراسر کشور همزمان با مواقع افطار و سحرهای ماه مبارک رمضان، در مجموع یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۶۲ نفر روزه دار نیازمند اطعام شدند.

وی افزود: در اجرای طرح «سفره‌های مهربانی» هزار و ۸۵۷ خانه هلال مشارکت داشتند و ۲۴ هزار و ۲۴۷ نفر داوطلب با همراهی ۶ هزار و ۷۱۸ نفر از خیرین و ۲ هزار و ۵۴۰ همکار جمعیت هلال‌احمر در این طرح نقش محوری ایفا کردند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در قالب طرح «سفره‌های مهربانی» را ۲۲۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.

عزتی وظیفه‌خواه در ادامه با اشاره به طرح مردمی «تنور نانوایی» به عنوان دومین طرح رمضانی سازمان داوطلبان هلال احمر، گفت: این طرح با همراهی داوطلبان محلی و نانوایان خیر و نیک اندیش به مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان و زادروز فرخنده کریم اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن مجتبی(ع) ۸ هزار و ۳۹ تنور نانوایی کشور اجرا شد و یک میلیون و ۳۲۵ هزار و ۶۸۹ قرص نان به ارزش مجموع ۷۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال بین ۶۹۱ هزار و ۷۰۲ نفر بهره ور با اولویت‌ خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه بشردوستانه اهدای داوطلبانه خون سالم به بیماران و نیازمندان فرآورده‌های خونی در قالب برنامه «حمایت ماندگار»، تصریح کرد: در برنامه اهدای خون با مشارکت ۱۲ هزار و ۸۸۲ داوطلب از سراسر کشور در مجموع ۱۲ هزار و ۳۱۸ واحد خون سالم به بیماران اهدا شد و جلوه دیگری از نوع‌دوستی داوطلبان هلال‌احمر در ماه بهار قرآن به ثبت رسید.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در جمع بندی گزارش رمضانی این سازمان تأکید کرد: مجموعه این فعالیت‌ها به ویژه در شرایط جنگی کشور بیانگر ظرفیت عظیم مردمی و داوطلبانه در همراهی با برنامه‌های انسان‌دوستانه هلال‌احمر است و سازمان داوطلبان قدردان مشارکت مؤثر تمامی خیرین، داوطلبان و اعضای خانه‌های هلال در سراسر کشور در این خصوص است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار