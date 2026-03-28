بهرهمندی بیش از ۲.۵ میلیون نفر از طرحهای رمضانی سازمان داوطلبان هلالاحمر
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با تشریح عملکرد این سازمان در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۴ در سطح کشور و مقارن با تدابیر ویژه برای جنگ تحمیلی رمضان، از اجرای سه پویش و برنامه ملی «سفرههای مهربانی»، «تنور نانوایی» و «حمایت ماندگار» خبر داد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ محمدجواد عزتیوظیفهخواه ضمن تبیین جزئیات هریک از پویشهای سه گانه رمضانی سازمان داوطلبان در اسفندماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: از دهم ماه مبارک رمضان سال گذشته و با آغاز حملات هوایی و متجاوزانه دشمن آمریکایی و صهیونی به کشورمان، طرح های رمضانی سازمان داوطلبان با حال و هوایی متفاوت و متاثر از فضای حماسی کشور و روحیه دفاعی و نوع دوستی مردم نسبت به یکدیگر در قالب پویش جبهه مردمی ایران ما اجرا و ثمرات و برکات آن در مقایسه با طرح های مشابه در رمضانهای پیشین مضاعف شد.
عزتی وظیفهخواه در ادامه به جزئیات آماری پویشها و طرحهای سه گانه رمضان ۱۴۰۴ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: با برپایی ۱۷ هزار و ۲۳۹ «سفره مهربانی» در مناطق محروم روستایی و محلات کمبرخوردار و حاشیهنشین شهری سراسر کشور همزمان با مواقع افطار و سحرهای ماه مبارک رمضان، در مجموع یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۶۲ نفر روزه دار نیازمند اطعام شدند.
وی افزود: در اجرای طرح «سفرههای مهربانی» هزار و ۸۵۷ خانه هلال مشارکت داشتند و ۲۴ هزار و ۲۴۷ نفر داوطلب با همراهی ۶ هزار و ۷۱۸ نفر از خیرین و ۲ هزار و ۵۴۰ همکار جمعیت هلالاحمر در این طرح نقش محوری ایفا کردند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر ارزش ریالی خدمات ارائهشده در قالب طرح «سفرههای مهربانی» را ۲۲۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.
عزتی وظیفهخواه در ادامه با اشاره به طرح مردمی «تنور نانوایی» به عنوان دومین طرح رمضانی سازمان داوطلبان هلال احمر، گفت: این طرح با همراهی داوطلبان محلی و نانوایان خیر و نیک اندیش به مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان و زادروز فرخنده کریم اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن مجتبی(ع) ۸ هزار و ۳۹ تنور نانوایی کشور اجرا شد و یک میلیون و ۳۲۵ هزار و ۶۸۹ قرص نان به ارزش مجموع ۷۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال بین ۶۹۱ هزار و ۷۰۲ نفر بهره ور با اولویت خانوادههای نیازمند توزیع شد.
وی با اشاره به اجرای برنامه بشردوستانه اهدای داوطلبانه خون سالم به بیماران و نیازمندان فرآوردههای خونی در قالب برنامه «حمایت ماندگار»، تصریح کرد: در برنامه اهدای خون با مشارکت ۱۲ هزار و ۸۸۲ داوطلب از سراسر کشور در مجموع ۱۲ هزار و ۳۱۸ واحد خون سالم به بیماران اهدا شد و جلوه دیگری از نوعدوستی داوطلبان هلالاحمر در ماه بهار قرآن به ثبت رسید.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در جمع بندی گزارش رمضانی این سازمان تأکید کرد: مجموعه این فعالیتها به ویژه در شرایط جنگی کشور بیانگر ظرفیت عظیم مردمی و داوطلبانه در همراهی با برنامههای انساندوستانه هلالاحمر است و سازمان داوطلبان قدردان مشارکت مؤثر تمامی خیرین، داوطلبان و اعضای خانههای هلال در سراسر کشور در این خصوص است.