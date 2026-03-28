English العربیه
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد

چگونگی پرداخت حقوق فرهنگیان در فروردین/افزایش ظرفیت اسکان فرهنگیان و آسیب دیدگان جنگ

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان با اشاره به اسکان فرهنگیان و آسیب‌دیدگان ناشی از شرایط جنگی، گفت: ظرفیت اسکان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما پذیرش تا هفتم فروردین حدود یک‌چهارم سال گذشته بوده است.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، در جلسه شورای معاونان با  اشاره به روند پرداخت حقوق و اسکان فرهنگیان، گفت: تهیه جدول زمانی حقوق هر ماه در شورای حقوق و دستمزد انجام می‌شود و برای حقوق فروردین، منتظر اعلام سازمان اداری و استخدامی هستیم.

وی افزود: در صورت عدم اعلام، ناچار خواهیم بود حقوق فروردین را بدون اعمال ضریب جدید پرداخت کنیم، هرچند وزارت آمادگی کامل دارد.

فرهادی گفت:  سامانه پرسنلی و برخی سامانه‌های دیگر به دلایل امنیت سایبری قطع شده است. مسئولان مربوطه باید ظرف امروز یا فردا اتصال سامانه‌ها و زمان‌بندی دقیق برای پرداخت حقوق و احکام جدید را تعیین تکلیف کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به اسکان فرهنگیان و آسیب‌دیدگان ناشی از شرایط جنگی، گفت: ظرفیت اسکان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما پذیرش تا هفتم فروردین حدود یک‌چهارم سال گذشته بوده است. 

به گفته وی؛ هماهنگی‌های لازم با شهرداری تهران و سایر استان‌ها برای اسکان آسیب‌دیدگان انجام شده است.

فرهادی  تصریح کرد: استان‌های خراسان رضوی، گلستان، مازندران، شهرستان‌های استان تهران و گیلان بیشترین اسکان را داشته‌اند و بوشهر کمترین میزان را ثبت کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر آموزش غیرحضوری گفت:  تصمیم به افزایش زمان آموزش حضوری، چه بلافاصله و چه با تأخیر، می‌تواند مشکلات مالی و اجرایی گسترده‌ای ایجاد کند.

