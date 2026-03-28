آغاز سال تحصیلی جدید با تصمیمگیریهای دقیق، بهموقع و مبتنی بر واقعیتهای میدانی
وزیر آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی جدید با تصمیمگیریهای دقیق، بهموقع و مبتنی بر واقعیتهای میدانی خبرداد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، در نشست شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش، با تسلیت به خانوادههای شهدای معلم و دانشآموز و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، از شهادت ۲۵۶ دانشآموز و معلم و مجروح شدن ۱۸۴ نفر در جنایات اخیر دشمن خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۰ واحد آموزشی و اداری دچار آسیب جدی شدهاند که رسیدگی فوری و بازسازی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر حساسیت مقطع کنونی، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید مستلزم تصمیمگیریهای دقیق، بهموقع و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است و بدون یک سازماندهی منسجم، امکان مدیریت مطلوب شرایط وجود نخواهد داشت.
کاظمی، با اشاره به ضرورت فعالسازی ظرفیتهای سیاستگذاری، تصریح کرد: شورای عالی آموزشوپرورش باید در نخستین هفته سال تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین چارچوبهای کلان برای سال تحصیلی آینده اقدام کند.
وی بر مدیریت حضور کارکنان و استمرار خدمات آموزشی در شرایط جنگی تاکید کرد و گفت: حضور کارکنان تا ۱۲ فروردین بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به تشخیص مدیران و با توجه به نیاز اداری مدیریت و ساماندهی شود و از ۱۵ فروردین به بعد، حضور کارکنان در محل کار باید بسیار پررنگ تر و بالای ۲۰ درصد باشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای آموزشی و امتحانات، گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، با هماهنگی مدیران کل و معاونان، بهزودی تقسیمبندی و ابلاغ خواهد شد.