جمعیت هلال احمر اعلام کرد:
آسیب به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر
جمعیت هلال احمر در اطلاعیهای از آسیب به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر در اطلاعیهای درباره آسیبهای حملات هوایی آمریکایی - صهیونی به مناطق غیرنظامی ایران اعلام کرد: در حملات اخیر ۹۳ هزار و ۲۳۳ واحد غیرنظامی شامل ۲۰ هزار و ۷۷۹ واحد تجاری و ۷۱ هزار و ۵۴۷ واحد مسکونی آسیب دید و متاسفانه ۳۱ هزار و ۵۶۲ واحد مسکونی و تجاری در تهران کاملا از بین رفتند و یا آسیبهای جدی دیدند.
همچنین در ادامه اطلاعیه آمده است که ۲۹۵ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس نیز آسیب دیده اند.
پیشتر نیز اعلام شده بود که ۶۰۰ مدرسه، ۱۷ مرکز هلال احمر نیز در اثر حملات به شدت خسارت دیده اند.