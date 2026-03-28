آسیب به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر در اطلاعیه‌ای درباره آسیب‌های حملات هوایی آمریکایی - صهیونی به مناطق غیرنظامی ایران اعلام کرد: در حملات اخیر ۹۳ هزار و ۲۳۳ واحد غیرنظامی شامل ۲۰ هزار و ۷۷۹ واحد تجاری و ۷۱ هزار و ۵۴۷ واحد مسکونی آسیب دید و متاسفانه ۳۱ هزار و ۵۶۲ واحد مسکونی و تجاری در تهران کاملا از بین رفتند و یا آسیب‌های جدی دیدند.

همچنین در ادامه اطلاعیه آمده است که ۲۹۵ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس نیز آسیب دیده اند.

پیشتر نیز اعلام شده بود که ۶۰۰ مدرسه، ۱۷ مرکز هلال احمر نیز در اثر حملات به شدت خسارت دیده اند.

