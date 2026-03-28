خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمعیت هلال احمر اعلام کرد:

آسیب به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر

آسیب به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر
کد خبر : 1766409
لینک کوتاه کپی شد.

جمعیت هلال احمر در اطلاعیه‌ای از آسیب به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی در حملات اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر در اطلاعیه‌ای درباره آسیب‌های حملات هوایی آمریکایی - صهیونی به مناطق غیرنظامی ایران اعلام کرد: در حملات اخیر ۹۳ هزار و ۲۳۳ واحد غیرنظامی شامل ۲۰ هزار و ۷۷۹ واحد تجاری و ۷۱ هزار و ۵۴۷ واحد مسکونی آسیب دید و متاسفانه ۳۱ هزار و ۵۶۲ واحد مسکونی و تجاری در تهران کاملا از بین رفتند و یا آسیب‌های جدی دیدند. 

همچنین در ادامه اطلاعیه آمده است که ۲۹۵ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس نیز آسیب دیده اند. 

پیشتر نیز اعلام شده بود که ۶۰۰ مدرسه، ۱۷ مرکز هلال احمر نیز در اثر حملات به شدت خسارت دیده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار