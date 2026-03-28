درخواست معاون بینالملل هلالاحمر از مراجع حقوقی دنیا برای جلوگیری از تکرار جنایات دشمن
معاون امور بینالملل هلالاحمر در بازدید از مناطق مسکونی مورد اصابت قرار گرفته دشمن، از مراجع حقوقی دنیا برای جلوگیری از تکرار جنایات دشمنان در ایران درخواست رسیدگی جدی به نقض قوانین حقوق بشردوستانه کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر؛ در میان خانههای ویرانشده و آوارها؛ قربانی شدن و یا مجروحیت و مصدومیت کودکان، قطعا تاییدی است بر این موضوع که ائتلاف صهیونی - آمریکایی به هیچیک از اصول و قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه اعتقادی ندارند.
