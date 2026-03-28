راهکارهای مراقبت از بیمار آلزایمری در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا، پریسا طاهری متخصص طب سالمندان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت حفظ نظم و روال همیشگی زندگی (روتین روزانه) در مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر به بیان راهکارها و توصیه‌های کلیدی برای مراقبت از این افراد در شرایط جنگ و بحران پرداخت.

به گفته وی حفظ نظم و روتین روزانه یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش استرس و اضطراب بیماران آلزایمری در شرایط پرتنش و جنگی است.

این دانشیار دانشگاه خاطرنشان کرد: حضور یک فرد آشنا نظیر یکی از اعضای خانواده یا مراقب حرفه‌ای باعث می‌شود بیمار احساس کند تنها نیست و احساس آرامش داشته باشد.

به گفته طاهری در چنین شرایطی حتی حضور ساده و ساکت افراد خانواده کنار بیمار آلزایمری می‌تواند اضطرابش را کاهش داده و به ثبات وضعیت روانی وی کمک کند.

متخصص طب سالمندی دانشگاه تاکید کرد: از پخش مداوم اخبار ترسناک یا تصاویر خشونت بار در حضور این بیماران اجتناب کنید زیرا منجر به بی‌قراری و بی‌خوابی بیمار می‌شود.

طاهری داشتن ساعت خواب منظم، صرف وعده‌های غذایی کافی و متعادل، مصرف منظم داروهای تجویزی و انجام فعالیت‌های بدنی سبک مثل پیاده روی کوتاه را از جمله راهکارهای موثری برشمرد که در حفظ آرامش روحی و جلوگیری از بی‌قراری بیمار مبتلا به آلزایمر کمک می‌کند.

این دانشیار دانشگاه یادآور شد که تحریک‌پذیری ناگهانی، پرخاشگری یا بی‌قراری در این بیماران ممکن است نشانه وجود مشکلات جسم یا روانی جدید (مثل عفونت ادراری، یبوست، کم آبی، درد و اضطراب و…) در بیمار باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

طاهری توجه دقیق به نیازهای جسمی بیمار آلزایمری را مانع از بروز بی‌قراری در وی برشمرد و تغذیه مناسب، خواب کافی، مصرف منظم داروها و کنتر ل دردهای مزمن در بیمار را از جمله این نیازها عنوان کرد.

این متخصص طب سالمندی با تاکید بر این که محیطهای آشنا مانع بروز بی‌قراری در این بیماران می‌شود توصیه کرد تا حد امکان از بردن این بیماران به محیط‌ها و خانه‌های ناآشنا اجتناب شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به تاثیر ارتباط عاطفی اعضای خانواده در ایجاد آرامش در بیمار آلزایمری گفت: برقراری تماس پوستی و نشستن در کنار بیمار آلزایمری با آرامش باعث جلوگیری از بروز بی‌قراری در بیمار می‌شود.

به گزارش وبدا، طاهری یادآور شد: اگر بیمار سوالات تکراری می‌پرسد به وی نگویید سوالاتش تکراری است زیرا منجر به افزایش بی‌قراری وی می‌شود.

