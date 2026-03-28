بهترین پاسخ به دشمن ساخت مدرسه است/ آسیب دیدگی بیش از ۶۴۰ فضا آموزشی و اداری

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان محمدی در بازدید از پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی بندرعباس با بیان این که تجاوزات دشمن نبایستی خللی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایجاد کند، اظهار کرد: باوجود حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی نهضت مدرسه‌سازی با رعایت مسائل ایمنی باجدیت در استان هرمزگان و دیگر استان‌های کشور تداوم دارد. گام نخست کار در سال ۱۴۰۵ بازسازی مدارس آسیب دیده در جنگ خواهد بود.

وی با اشاره به این که دفاع ما در سنگر علم و دانش می‌باشد، خاطرنشان کرد: بهترین پاسخ به دشمن جنایت کار کودک کش صهیونیستی آمریکایی، کار جهادی و ساخت مدرسه و سرمایه‌گذاری برای موفقیت و سربلندی فرزندان این مرزو بوم می‌باشد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: به زودی احداث مدرسه شجره طیبه آغاز و یک مجتمع مجهز آموزشی با ۲ مدرسه مستقل ۱۲کلاسه به یاد دانش آموزان شهید میناب در کنار هم احداث می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در حملات آمریکایی - صهیونی به استان‌های مختلف کشور، در ۱۷ استان که بیشترین درگیری وجود دارد بیش از ۶۴۰ فضا آموزشی و اداری آسیب دید که ۲۵۰ فضا نیازمند تعمیرات اساسی است و ۱۵ فضا نیاز به تخریب و بازسازی دارد.

یادآور می‌شود؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به همراه هندویان سخنگو و عضو جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، از مدرسه شهید عسکر حسین‌پور و چندین پروژه در حال اجرا در بندرعباس بازدید کرد.

انتهای پیام/