فعالیت ملی مرکز دیپلماسی جوانان متوقف نشده است

به گزارش ایلنا، خاطره کلیبری با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد جوانان در ایام جنگ رمضان در جهت تقویت روحیه ملی و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ بر ادامه این فعالیت‌های مردمی تا روز پیروزی و پایان جنگ تاکید کرد.

کلیبری با اعلام اینکه از اول فروردین‌ماه با بسیج مشاوران خدمات رایگان روانشناسی ارائه می‌شود، گفت: خدمات روان‌درمانی در سه بخش قبل از بحران، حین و بعد از بحران انجام می‌شود تا شهروندانی که دچار اضطراب، تشویش و تنش‌های روانی ناشی از اثرات جنگ می‌شوند، التیام پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی در سراسر کشور، افزود: موکب‌های خدمت‌رسان با محوریت خدمات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در شهر‌ها و مراکز استان و همچنین در کنار تجمعات مردمی برپا می‌شود. در این موکب‌ها در حوزه بحران آموزش‌های متنوعی ارائه می‌شود، در حوزه امداد و نجات هم خدمات مشاوره و آموزشی صورت می‌گیرد.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه وزارت ورزش به برگزاری کارگاه‌های آموزشی جامع در سراسر کشور اشاره و تأکید کرد: موضوع کارگاه‌های آموزشی شیوه مواجهه مردم با جنگ و پیامد‌های آن است؛ برای مثال در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توان‌یابان، کودکان و سالمندان آموزش‌هایی ارائه می‌شود. همچنین به همت سمن‌ها و‌سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان برنامه حضور در بیمارستان‌ها و عیادت از بیماران و مراکز نگهداری سالمندان در این روز‌ها انجام می‌شود.

کلیبری ادامه داد: در پاسداشت از مقام والای شهدای جنگ رمضان و شهدای حافظ امنیت حضور در منازل این عزیزان جان برکف یکی دیگر از برنامه‌های در حال انجام است.

حمایت معیشتی از اقشار نیازمند

این مقام مسئول درباره سایر اقدامات انجام شده، توضیح داد: تهیه بسته‌های معیشتی برای خانوار‌های کم‌بضاعت و آسیب‌پذیر در سراسر کشور و همچنین پخت و توزیع غذا برای خدمات‌دهندگان در موکب‌های خدمت‌رسانی به طور روزانه ادامه دارد. بحث اسکان رایگان خانواده‌ها و مسافران عبوری از شهر‌ها نیز یکی از از خدمات در حال ارائه است.

کلیبری در ادامه به فعالیت سمن ملی مرکز دیپلماسی جوانان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های اینترنتی ناشی از جنگ، برنامه‌های مرکز دیپلماسی توقفی نداشته است.

وی تصریح کرد: در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و لزوم جنایات علیه ملت ایران، مرکز دیپلماسی جوانان به ۵۸ مرکز دیپلماسی جوانان در آسیا، اروپا و آفریقا نامه زده است. بنیاد ایران یاران جوان هم به ۲۸ نهاد بین‌المللی نامه زده که ۲ مورد آن پاسخ داده شده است. همچنین نامه‌ای از از طرف مراکز ترنج خطاب به دفتر یونیسف در ژنو، سلیب سرخ، کمیسر عالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام مسئول با تأکید بر اینکه خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد تعطیل‌بردار نیست، گفت: شبکه ایران یاران جوان در ایام جنگ ۱۲ روزه برای قبل، حین و بعد از بحران راه‌اندازی شده؛ مخصوصا پس از توقف جنگ که امیدواریم پیروز شویم، تکلیف ایران یاران و سمن‌ها دوچندان می‌شود و توقفی در خدمت‌رسانی وجود نخواهد داشت.

کلیبری درباره حمایت‌های مالی از شبکه ایران یاران جوان نیز خاطرنشان کرد: این نوید را می‌دهیم که علاوه بر اعتبار خوبی که در جنگ ۱۲ روزه برای خدمات اجتماعی به اعضای شبکه تخصیص یافت، ۵ برابر همان اعتبار در جنگ رمضان قبل از تعطیلات عید به حساب استان‌ها نشست و اعتبار را دریافت کردند.

وی ادامه داد: این اعتبار در سه سطح تخصیص یافته و مبنای پرداخت، میزان آسیب وارد شده به استان‌ها بوده تا در پویش‌های ۱۵ گانه که با حضور حداکثری جوانان داوطلب از امروز ۵ فروردین ماه آغاز می‌گردد، استفاده شود.

