افزایش ۵۲ درصدی تسهیلات مسکن؛ ایجاد ۴۱ هزار شغل برای مددجویان بهزیستی
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از رشد قابل توجه تسهیلات مسکن، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال و گسترش پوشش خدمات حمایتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، آرزو ذکاییفر با تشریح عملکرد این حوزه در سال ۱۴۰۴ گفت: پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکی برای خرید، اجاره و ساخت مسکن به ۸ هزار نفر رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۵۲ درصدی داشت.
وی افزود: همچنین در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه، تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان به میزان ۴ هزار میلیارد تومان برای خرید، اجاره و ساخت مسکن تخصیص یافت.
ذکاییفر با اشاره به تأمین واحدهای مسکونی برای جامعه هدف اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده که ۸ هزار واحد به افراد دارای معلولیت و ۲ هزار واحد به بانوان سرپرست خانوار و فرزندان ترخیصشده اختصاص یافته و این روند همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه به خسارات ناشی از «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، در مجموع ۱۱۰۵ واحد مسکونی آسیب دیده که شامل ۵۳ واحد تخریبی و ۱۰۵۲ واحد نیازمند تعمیر بوده است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت اشتغال نیز بیان کرد: تعهد اشتغال سازمان در سال ۱۴۰۴ ایجاد ۴۰ هزار فرصت شغلی بوده اما با تلاش همکاران استانی و بهرهگیری از ظرفیت تسهیلگران این رقم به ۴۱ هزار فرصت شغلی رسیده است. در این راستا، حدود ۵۰ درصد تسهیلات تکلیفی جذب و ۱۰۰ درصد منابع درونسازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حوزه بیمه نیز ۵۳ هزار نفر از افراد نیازمند، شامل معلولان و افراد دارای اوتیسم تحت پوشش بیمههای خویشفرمایی و کارفرمایی قرار گرفتهاند.
ذکاییفر با اشاره به آسیبهای اقتصادی ناشی از جنگ رمضان افزود: ۲۴۷۴ شغل بر اثر تخریب، آسیب یا تعطیلی دچار خسارت شدهاند.
وی همچنین از مشارکت گسترده گروههای مردمی خبر داد و گفت: ۷۰۰ گروه همیار متشکل از ۲۵۰۰ نفر در قالب فعالیتهای داوطلبانه در حوزههایی همچون تأمین مایحتاج، حمایت از سالمندان و کودکان، ایجاد همدلی در محلات و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی فعالیت داشتهاند.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۸ هزار و ۶۲۱ نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتهاند که نسبت به سال قبل رشد ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور همچنین از پرداخت کامل شهریه نیمسال اول ۲۰ هزار دانشجوی تحت پوشش در اسفندماه خبر داد و گفت: این اقدام با رشد ۷.۳ درصدی در تعداد و افزایش ۷۷ درصدی در مبلغ همراه بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات درمانی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، حدود ۳۰ هزار نفر نیازمند خدمات درمانی شناسایی شدند که بخشی از نیاز آنها از طریق کمک خیرین و بخشی از منابع داخلی سازمان تأمین شده است.
ذکاییفر افزود: در حوزه خدمات درمانی، تعداد افراد تحت پوشش از ۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده رشد ۱۷.۶ درصدی و افزایش ۵۰ درصدی سرانه درمان است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد افراد شناسایی و معرفیشده برای بهرهمندی از بیمه پایه درمان سایر اقشار نیز از ۷۷۰ هزار نفر به حدود یک میلیون نفر افزایش یافته که رشد ۴۲.۷ درصدی را نشان میدهد.