به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: طبق آخرین آمار، ۱۵ دانش‌آموز (۱۴ دانش‌آموز و یک نوآموز)، سه معلم (یک معلم شاغل و ۲ بازنشسته) در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند، همچنین یک دانش‌آموز در این استان زخمی و ۴۱ فضای اداری، آموزشی، فرهنگی و ورزشی آسیب دیده است.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی نیز ۳ دانش آموز شهید شدند و ۶۰ فضای اداری و آموزشی آسیب دید همچنین در استان اردبیل یک معلم به شهادت رسید.

صادقی اضافه کرد: در استان اصفهان سه دانش آموز و یک معلم به شهادت رسیدند و ۷۵فضای اداری و آموزشی آسیب دیده است. در استان البرز نیز یک دانش آموز شهید، یک معلم مجروح و ۲۱ فضای اداری و آموزشی دچار آسیب دیدگی شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در استان ایلام ۲ دانش آموز و یک معلم به شهادت رسیدند و ۳۱ مدرسه دچار آسیب دیدگی شد همچنین در استان زنجان یک دانش آموز شهید و ۲ مدرسه آسیب دید. در استان سیستان و بلوچستان هم ۱۳ مدرسه و فضای آموزشی آسیب دید.

بیشترین آسیب به فضای اداری، فرهنگی و آموزشی تهران

وی تصریح کرد: در شهر تهران ۱۶ دانش آموز و ۵ معلم به شهادت رسیدند و هشت دانش آموز و ۵ معلم مجروح شدند همچنین ۲۰۰ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در شهرستان‌های استان تهران هم ۱۲ دانش آموز، یک نو آموز و ۳ معلم شهید شدند و ۱۸ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش وپرورش ادامه‌داد: در استان فارس ۸ دانش‌آموز و ۲معلم به شهادت رسیدند، ۳۲ دانش آموز نیز مجروح شدند و ۳ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان قزوین ۲ دانش آموز به شهادت رسیدند و در استان قم چهار فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان کرمان ۲ دانش آموز شهید، یک دانش آموز مجروح و سه فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان همدان نیز یک دانش آموز شهید و ۱۰ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان یزد هم یک دانش آموز شهید شد.

صادقی افزود: در استان کردستان یک دانش آموز به شهادت رسید همچنین یک دانش آموز و یک معلم مجروح شدند و ۷۴ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان کرمانشاه ۲ دانش آموز به شهادت رسیدند و سه دانش آموز و ۲ معلم مجروح شدند، همچنین ۱۰۱ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان لرستان هم هفت دانش‌آموز و پنج معلم به شهادت رسیدند و چهار دانش آموز و چهار معلم مجروح شدند همچنین ۷۹ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در استان مرکزی چهار دانش آموز و سه معلم به شهادت رسیدند و یکی از معلمان در این استان مجروح شده است همچنین ۱۱ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دید. در استان هرمزگان ۱۴۷ شهید (۱۲۰ شهید دانش آموز (۷۳پسر و ۴۷دختر) و ۲۷ معلم)، ۱۲۰ مجروح (۶ معلم و ۱۱۴ دانش آموز) و ۸ فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادقی در پایان گفت: در مجموع ۱۸۴ معلمان و دانش آموز (۱۶۴ دانش آموز و ۲۰ همکار فرهنگی) تاکنون زخمی شدند و ۷۲۳ واحد (۶۳۶ واحد آموزشی، ۴۲ فضای اداری، ۴۵ فضای فرهنگی و ورزشی) فضای اداری، فرهنگی و آموزشی آسیب دیده است.

