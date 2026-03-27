تاکنون ۱۶ هزار داوطلب به پویش سلامت یاران وطن پیوستند
تعداد داوطلبان پویش سراسری "سلامت یاران وطن" با هدف کمک و امدادرسانی به آسیب دیدگان جنگ رمضان تا روز جمعه هفتم فروردین ماه از مرز ۱۶ هزار نفر گذشت.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، تعداد داوطلبان پویش سراسری «سلامت یاران وطن» که طی روزهای گذشته با هدف امداد رسانی و حمایت از آسیب دیدگان حوادث تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور راه اندازی شد، از ۱۶ هزار نفر گذشت.
پویش سراسری "سلامت یاران وطن" از روز شنبه ۱۶ اسفندماه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی راه اندازی شد و در قالب این پویش دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان نظام سلامت و دانش آموختگان تمامی دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی با پیوستن به این کمپین در راستای حمایت و فعالیتهای داوطلبانه در کنار کادر درمان و گروههای مسئول امداد و نجات به آسیب دیدگان اقدامات لازم را انجام میدهند.
بیشترین فعالیت اعضای حاضر در پویش به ترتیب در موضوعات "امداد رسانی"، "پرستاری و بهیاری"، "اقدامات پزشکی و پیراپزشکی،" "آموزش امداد و کمکهای اولیه"، عیادت از مجروحان و دیدار با خانواده های شهدا"، "اجرای برنامه های فرهنگی"، "مشاوره، روانشناسی و مددکاری"، "همکاری با رسانه مفدا وزارت بهداشت در زمینه تولید محتوا"، "تامین دارو و لوازم بهداشتی"،" تامین سبد تغذیه"و "کمک به اسباب کشی و بازسازی منازل" میباشد.
بیشترین مشارکت و پیوستن به این پویش به لحاظ فراوانی به ترتیب متعلق به دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی لرستان و علوم پزشکی همدان است. ضمن اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای وزارت علوم نیز به ترتیب با مشارکت حدود ۲۰۰۰ و ۹۰۰ نفر مشارکت کردهاند.
از این تعداد ۵۸۰۰ نفر دانشجو، ۵۳۰۰ نفر کادر درمان، ۲۵۰۰ نفر کارکنان و پرسنل دانشگاههای علوم پزشکی و ۸۲۰ نفر اعضای هیات علمی و سایرین نیز دانش آموختگان دانشگاهها هستند.
پویش سراسری و ملی سلامت یاران وطن با هدف کمک رسانی به مردم در زمینه های پزشکی، پرستاری پیراپزشکی، روانشناسی، کمک های اولیه، حفظ آرامش فردی و اجتماعی با انجام فعالیتهای رسانهای و فرهنگی راه اندازی شده است و خوشبختانه هماهنگیهای لازم با معاونتهای درمان و دیگر ساختارهای خدمات رسان انجام پذیرفته تا از خدمات نیروهای داوطلب بهرهمند شوند.
این پویش ملی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی ، معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاونت درمان، پایگاه خبری مفدا و مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و دیگر معاونتهای این وزارت خانه در سراسر دانشگاهها راه اندازی شده است و دانشگاههای وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی نیز میتوانند با ورود به درگاه این پویش و عضویت در پویش، اعلام آمادگی خود را نسبت به فعالیتهای داوطلبانه و خدمات رسانی به مردم در زمینههای مختلف اعلام کنند.
داوطلبان برای عضویت و پیوستن به این پویش می توانند با ورود به لینک webda.ir/salamatyaran نسبت به ثبت نام و حضور در این پویش اعلام آمادگی کنند.