ارائه بیش از ۱۵ هزار خدمت حمایتی به افراد دارای معلولیت در جنگ رمضان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از اجرای گسترده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در جریان جنگ رمضان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی از اجرای گسترده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در جریان جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد: مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و بازتوانی در سه مرحله پیش، حین و پس از بحران برای حمایت از افراد دارای معلولیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به اقدامات پیش از وقوع بحران گفت: در این مرحله ۵۹۴ نشست هماهنگی حضوری و مجازی با کارشناسان شهرستانی و مراکز مجری برگزار شد و بیش از ۳۱ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در معرض خطر شناسایی شدند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: همچنین ۵۶۷ مانور تمرینی با همکاری هلال احمر برگزار و بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ وسیله کمک توانبخشی تأمین و ذخیرهسازی شد. در این بازه زمانی ۶۳۳۲ محتوای آموزشی نیز تهیه و در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.
عباسی در تشریح اقدامات حین بحران افزود: با تشکیل گروههای اطلاعرسانی مجازی، ۱۱ هزار و ۸۴۱ محتوای آموزشی منتشر شد و ۴۲۱ بنر اطلاعرسانی نصب شد. همچنین آموزشهای لازم به ۳۵۴۵ تسهیلگر و ۴۸ هزار و ۹۸۱ خانواده تحت پوشش ارائه شد.
۵۲۱ تخلیه اضطراری
وی ادامه داد: در این مرحله ۵۲۱ مورد تخلیه اضطراری و اسکان افراد آسیبدیده انجام و بیش از ۱۵ هزار مورد خدمات حمایتی و کمکهای اولیه به جامعه هدف ارائه شد. همچنین در راستای حمایتهای روانی و اجتماعی، ۳۱۶۵ برنامه از جمله مراسمهای مذهبی برای ایجاد فضای روانی مناسب برگزار شد.
به گفته عباسی، ۱۱ هزار و ۴۴۰ مورد مشاوره حضوری و ۲۱ هزار و ۵۳۰ مورد مشاوره تلفنی نیز به افراد نیازمند ارائه شده است.
عباسی با اشاره به اقدامات پس از بحران اظهار کرد: در این مرحله ۵۱۷ نفر از افراد دارای معلولیت که دچار خسارت شده بودند شناسایی و نیازهای آنان ارزیابی شد. همچنین مجموع خسارت برآورد شده به بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال رسیده است.
وی در پایان بر اهمیت همکاریهای بینبخشی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق این برنامه با مشارکت گسترده نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله مراکز بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی، هلال احمر، شهرداریها، آموزش و پرورش، کمیته امداد، سازمانهای مردمنهاد و سایر دستگاههای امدادی و حمایتی محقق شده است.