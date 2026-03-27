کانال ملی کودکانه در پیام‌رسان شاد فعال شد

کانال ملی کودکانه در پیام‌رسان شاد فعال شد
به منظور ارتقای سطح تربیت و یادگیری کودکان دوره کودکستانی و انتقال دانش و آگاهی به والدین در ایام جاری، «کانال ملی کودکانه» در بستر پیام‌رسان شاد ایجاد شد.

به گزارش ایلنا، «کانال ملی کودکانه» در راستای ارتقای سطح تربیت یادگیری کودکان، آموزش‌های منطبق بر اهداف یادگیری در سال‌های پیش از دبستان را ‌با استفاده از محتواهای تولیدشده توسط مربیان سراسر کشور در اختیار کودکان و خانواده‌های آنان قرار می‌دهد تا بستر آموزش برای کودکان این مرز و بوم همواره در شرایط گوناگون مهیا باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «کانال ملی کودکانه» در پیام‌رسان شاد یا با اشاره بر روی آدرس Shad.ir/koodakaneh ، در این کانال عضو شوند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
