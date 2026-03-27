نامه تشکلهای معلمی و آموزشی ایران به یونسکو و یونیسف درباره حملات اخیر به کشورمان
تشکلهای معلمی و آموزشی ایران در نامههای جداگانه خطاب به مدیر اجرایی سازمان یونیسف و مدیرکل یونسکو اعلام کردند: از سازمانهای بینالمللی انتظار میرود با تشکیل کمیسیون مستقل و بیطرف حقیقتیاب بینالمللی، موارد گسترده نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بهویژه در مورد کودکان و مردم غیرنظامی را بررسی کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی - دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران، طاهره نقی ئی - دبیرکل سازمان معلمان ایران، فرج کمیجانی - دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در نامههای جداگانه خطاب به کاترینا روسل - مدیر اجرایی سازمان یونیسف - و خالد العنانی - مدیرکل سازمان یونسکو - اعلام کردند: تهاجم آشکار و خلاف قواعد بینالمللی امریکا و اسرائیل به ایران در صبح روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۶ فوریه ۲۰۲۶) همراه با ترور رهبری و مقامات کشوری و لشگری در میانه مذاکرات دیپلماتیک و کشته و زخمی شدن جمع کثیری از مردم عادی اعم از کودکان، زنان، پرسنل درمانی و خدماتی انجام شد و جمهوری اسلامی ایران بر طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صدد دفاع مشروع از خود برآمد.
در این نامه با اشاره به فاجعه حمله به دبستان شجره طیبه در میناب آمده است: مهمترین اقدام غیرقانونی آمریکا و اسرائیل در روز اول تجاوز، حمله به مدرسه ابتدایی در میناب و کشتار ۱۶۸ دانشآموز بود که نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی و نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر و خلاف کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ مبنی بر لزوم حمایت خاص از کودکان در شرایط مخاصمه مسلحانه محسوب میشود.
در این نامه تاکید شده است: افزون بر این، در طول ۲۵ روز تجاوز به ایران، متاسفانه ۱۹۰ دانشآموز و ۵۱ معلم شهید، ۱۸۳ دانشآموز و معلم مجروح و بیش از ۶۴۴ مدرسه و مکان آموزشی تخریب یا آسیب دیدهاند همچنین در کنار آسیبهای واردشده به مدارس و مکانهای آموزشی، حملات مکرری به مردم عادی انجام شده است و بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی در ۱۸۰ شهر تخریب و بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم غیرنظامی زخمی شدهاند.
در نامه تشکلهای فرهنگیان ایران با اشاره به آسیب به اماکن تاریخی آمده است: در نتیجه این تجاوزات، به مراکز فرهنگی- تاریخی نظیر کاخ گلستان در تهران و مجموعه تاریخی چهل ستون در اصفهان که در میراث مشترک بشری توسط یونسکو ثبت شدهاند همچنین به ۵۶ موزه، بنای تاریخی و محوطه فرهنگی حمله شده است و دچار آسیب اساسی شده اند. حمله به زیرساختها، پالایشگاهها و انبارهای انرژی ایران نیز عوارض سوء زیستمحیطی گسترده ایجاد کرده است.
در این نامه با تاکید بر اینکه حملات فوق نیازهای روزمره میلیونها انسان را به مخاطره انداخته، آمده است: حمله به بیمارستانها، مراکز درمانی و آمبولانسها، مراکز امداد و نجات و هلال احمر و مراکز توانبخشی و نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، خلاف تمامی اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
در این نامه اعلام شده است: ایران، به عنوان یک واحد جغرافیایی و تمدنی بزرگ و با هویت تاریخی طولانی، در واکنش به این تهاجم گسترده، توانست با تحمل رنج و سوگ، حماسه دفاع از میهن را با همدلی مردم، به یک حادثه شگرف تاریخی معاصر تبدیل کند اما این تجاوز بیهنگام و گسترده، برگهای سیاهی از بیاعتباری حقوق بینالملل را در تاریخ معاصر به حساب می آید که واکنش همگانی مجامع بینالمللی و کنشگران مدافع صلح و مقابله با خشونت و تجاوز را میطلبد.
در این نامه تصریح شده است: تشکلهای معلمی و آموزشی ایران که هر یک هزاران نفر از معلمان و کنشگران آموزشی را در عضویت خود داریم و همواره در عرصه داخلی منادی گریز از خشونت و مروج مردمسالاری و در عرصه بینالمللی نیز خواهان محکومیت خشونت و تجاوز و احترام به اصول و قواعد بینالمللی هستیم از آن سازمانها و همه نهادها و مجامع جهانی مرتبط سازمانهای یونیسف و یونسکو انتظار دارد:
کشتار دختران مدرسه میناب به مثابه جنایت جنگی است
- توجه افکار عمومی جهانی را برای جلوگیری از فراموشی یا کمرنگ شدن روایت کشتار دختران مظلوم و معصوم مدرسه میناب جلب کرده و از همه مکانیزمهای حقوقی بینالمللی برای محکوم کردن و مجازات عاملان این فاجعه استفاده شود. با توجه به عمدی بودن یا بیاحتیاطی شدید علیه غیرنظامیان، فاجعه فوق با استناد به نقض قواعد آمره، موجب مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز میشود و به مثابه جنایت جنگی است. روایت کشتار بیدفاع فرشتههای خونینبال مدرسه میناب، منشا اثرات هنجاری و رفتاری در عرصه حقوق بینالملل خواهد شد.
حمایت روانشناسانه از کودکان و بازسازی بیمارستانها و مدارس در اولویت قرار گیرد
در این نامه تاکید شده است: از ارکان تخصصی سازمان ملل متحد درخواست شود حمایت روانشناسانه از کودکان و بازسازی بیمارستانها و مدارس را در اولویت کاری خود قرار دهند.
حفظ مراکز باستانی و میراث مشترک بشری و جلوگیری از تکرار حملات و خسارات بیشتر به این مراکز تاریخی و میراثی ضرورتی جهانی و انسانی است و به عنوان تشکلهای معلمان ایران از سازمانهای بین المللی انتظار داریم از تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به این جنگ و تجاوز و تضمین عدم تکرار آن حمایت کنند.