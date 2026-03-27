به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه شریف، علیرضا زارعی در مورد اتصال اینترنت بین‌الملل دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه شریف، به‌دلیل نیاز بالای اساتید و دانشجوها روزانه پیگیر برقراری این ارتباط است.

وی اظهار کرد: جهت ارتباط سامانه‌های ارتباطی دانشگاه به خصوص ایمیل شریف و ارتباط کاربران دانشگاه شامل اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان، براساس مذاکرات صورت گرفته با وزارتخانه و تایید نهادهای بالادستی، قرار شده تمام درخواست‌های دانشگاه‌ها به نهادهای متولی به صورت متمرکز و از طریق وزارتخانه ارسال شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف خاطر نشان کرد: به همین منظور فهرست IPهای دانشگاه در سامانه وزارتخانه جهت دسترسی ثبت شده است.

وی با اشاره به دسترسی مقطعی برخی دانشگاه‌ها گفت: در این مدت دسترسی مقطعی برخی دانشگاه‌ها بدون اولویت خاصی و برای آزمایش پایداری این مسیرها انجام شده و به همین دلیل نیز در ساعاتی ارتباط دانشگاه شریف نیز برقرار شد. درنتیجه دانشگاه امیدوار است براساس اعلام نهادهای مربوطه، تا چند روز آینده، این ارتباط مجدداً و به‌صورت پایدار برقرار شود.

زارعی با بیان این‌که راه دسترسی برای انجام فعالیت‌های ضروری فراهم شده است، گفت: برای کارهای ضروری، در حال حاضر مسیری برای دسترسی به اینترنت در محل خاصی ذیل معاونت پژوهشی فراهم شده که به‌صورت حضوری و با هماهنگی معاون پژوهشی دانشگاه قابل استفاده است. اساتید می‌توانند با این معاونت ارتباط بگیرند و دانشجویانی که نیاز ضروری و فوری دارند، می‌توانند با استادشان در میان بگذارند.

به گفته این مسئول دانشگاه؛ اجرای این برنامه‌ها خارج از کنترل دانشگاه و حتی وزارت علوم است، فازهای اجرایی و چگونگی اتصال و قطع و وصل آن در اختیار دانشگاه شریف نیست و تابع شرایط جنگی کشور است، اما دانشگاه کماکان پیگیری خواهد کرد که هرچه سریع‌تر شرایط بهتری در اختیار همه قرار بگیرد.

