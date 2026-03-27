امکان دسترسی اساتید دانشگاه شریف به اینترنت بینالملل
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه صنعتی شریف از امکان دسترسی اساتید این دانشگاه به اینترنت بینالملل در مکانهای خاص خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه شریف، علیرضا زارعی در مورد اتصال اینترنت بینالملل دانشگاهها گفت: دانشگاه شریف، بهدلیل نیاز بالای اساتید و دانشجوها روزانه پیگیر برقراری این ارتباط است.
وی اظهار کرد: جهت ارتباط سامانههای ارتباطی دانشگاه به خصوص ایمیل شریف و ارتباط کاربران دانشگاه شامل اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان، براساس مذاکرات صورت گرفته با وزارتخانه و تایید نهادهای بالادستی، قرار شده تمام درخواستهای دانشگاهها به نهادهای متولی به صورت متمرکز و از طریق وزارتخانه ارسال شود.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف خاطر نشان کرد: به همین منظور فهرست IPهای دانشگاه در سامانه وزارتخانه جهت دسترسی ثبت شده است.
وی با اشاره به دسترسی مقطعی برخی دانشگاهها گفت: در این مدت دسترسی مقطعی برخی دانشگاهها بدون اولویت خاصی و برای آزمایش پایداری این مسیرها انجام شده و به همین دلیل نیز در ساعاتی ارتباط دانشگاه شریف نیز برقرار شد. درنتیجه دانشگاه امیدوار است براساس اعلام نهادهای مربوطه، تا چند روز آینده، این ارتباط مجدداً و بهصورت پایدار برقرار شود.
زارعی با بیان اینکه راه دسترسی برای انجام فعالیتهای ضروری فراهم شده است، گفت: برای کارهای ضروری، در حال حاضر مسیری برای دسترسی به اینترنت در محل خاصی ذیل معاونت پژوهشی فراهم شده که بهصورت حضوری و با هماهنگی معاون پژوهشی دانشگاه قابل استفاده است. اساتید میتوانند با این معاونت ارتباط بگیرند و دانشجویانی که نیاز ضروری و فوری دارند، میتوانند با استادشان در میان بگذارند.
به گفته این مسئول دانشگاه؛ اجرای این برنامهها خارج از کنترل دانشگاه و حتی وزارت علوم است، فازهای اجرایی و چگونگی اتصال و قطع و وصل آن در اختیار دانشگاه شریف نیست و تابع شرایط جنگی کشور است، اما دانشگاه کماکان پیگیری خواهد کرد که هرچه سریعتر شرایط بهتری در اختیار همه قرار بگیرد.