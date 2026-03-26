پیام تسلیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پی شهادت دانشمند برجسته‌ کشور

به گزارش ایلنا، متن پیام حسین سیمایی،وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ» (بقره، ۱۵۴)

جامعه دانشگاهی ایران در مسیر افتخارآفرینی و تعالی علمی، یک بار دیگر هدف هجمه‌ای کوردلانه و تروریستی قرار گرفت و یکی از فرزانه‌ترین فرزندان خود را در کنار دختر معصوم و همسر مظلوم ایشان در آغوش نور و شهادت یافت. دکتر حسین ذکی، دانشمند برجسته‌ی کشور به همراه دختر و همسر ایشان در حمله‌ای وحشیانه و جنایتکارانه از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

شهادت این دانشمند متعهد و برجسته، بر همگان آشکار ساخت که آنچه خشم و کینه امپریالیسم جهانی را برانگیخته، چیزی جز قدرت استوار ایران نیست؛ قدرتی که ریشه در ژرفای دانش و توانمندی علمی فرزندان این سرزمین دارد. همچنانکه چهره واقعی رژیم ضد بشری و کودک‌کش صهیونیستی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. رژیمی که در دهه‌های حیات جنایت‌آمیز خود، جز ترور، جنگ‌افروزی و بی‌ثباتی برای دنیا دستاورد دیگری نداشته و پرونده فضاحت‌بار حقوق بشری آن در زمره تاریک‌ترین و شرم‌آورترین اوراق تاریخ معاصر به شمار می آید. دانشگاه ایرانی، همواره در دامان تمدن کهن و بالنده خود با تکیه بر استعدادهای بی‌نظیر و ایمان به آینده‌ای روشن، مسیر توسعه و پیشرفت را استوارتر از همیشه پیموده است. چنین خون‌های پاکی که بر شاخسار علم و غیرت این مرز و بوم جاری می‌شود، نه تنها خللی در عزم راسخ جوانان و استادان این دیار ایجاد نمی‌کند، بلکه پیمان ایشان را برای اعتلای علمی ایران مصمم‌تر می‌گرداند.

اینجانب شهادت مظلومانه و افتخارآمیز این استاد گرانقدر به همراه خانواده عزیزشان را به خانواده داغدار و سایر بازماندگان، جامعه علمی و دانشگاهیان محترم صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی را از درگاه حضرت حق خواستارم.

