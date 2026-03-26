رئیس پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد:
دستگیری بیش از هزار سارق و مالخر از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور
رئیس پلیس آگاهی فراجا از دستگیری هزار و ۴۹ سارق و مالخر از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ایران خبر داد و گفت: تعداد ۲۷۶ سارق منزل با اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت دستگیر و با تشکیل گشتهای ویژه شکار سارقان با استفاده از کارآگاهان زبده و با تجربه دستور ضربه قاطع به مجرمان و سارقان صادر شده است.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار محمد قنبری روز پنجشنبه در تشریح عملکرد پلیس آگاهی فراجا از آغاز جنگ رمضان تاکنون، اظهار کرد: پلیس آگاهی فراجا با سازماندهی گشتهای ویژه پلیس آگاهی در سراسر کشور مقابله جدی با سارقان را در دستورکار قرار داد و زمینه ارتکاب سرقت برای سارقان فرصت طلب در شرایط جنگی گرفته شد.
وی با اشاره به راهاندازی گشتهای ویژه شکار سارقان توسط کارآگاهان زبده پلیس آگاهی در خصوص مبارزه با سرقت، افزود: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان از ابتدای جنگ و آغاز ایام نوروز، چندین باند سرقت مسلحانه توسط کارآگاهان متلاشی و ۲۷۶ سارق منزل در سطح کشور دستگیر شدند همچنین مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از آنان کشف شد و در همین راستا، ۳۴ سارق مسلح در حین سرقت با شلیک کارآگاهان زمینگیر و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا به برخورد جدی و قاطع پلیس در شرایط جنگ با سارقان تاکید کرد و گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند تعداد ۴۴۱ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تحت تعقیب را کشف و تعداد ۳۸۰ نفر متهم را نیز دستگیر کنند.
سردار قنبری با اشاره به کشف ۲۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه در این ایام گفت: برای تامین امنیت مردم و مسافران نوروزی، پلیس آگاهی برای مقابله با سرقت و جرایم جنایی با اقدامات عملیاتی و استفاده از سامانههای پایش و اطلاعاتی اقدامات گستردهای را در دستورکار قرار داده است و ارائه خدمات به مردم عزیز بدون هیچ خللی به صورت مستمر ادامه دارد.
وی افزود: پیگیری هدفمند جرایم و رصد موضوعات به صورت جامع و کامل از کشف و وقوع و دستگیری توسط کارآگاهان بصورت عملیاتی از ابتدای جنگ تحمیلی و شروع سال جدید در حال انجام است و تیمهای گشت پلیس آگاهی بهصورت شبانه روزی مراقب اموال مردم و تامین امنیت در خیابان ها و محلات هستند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا رسیدگی به موضوعات و مشکلات پیش روی مردم در شرایط کنونی را بسیار حائز اهمیت و اولویت مهم پلیس دانست.
سردار قنبری به مردم اطمینان خاطر داد که پلیس آگاهی در سراسر کشور با تمام توان نسبت به تامین نظم و امنیت اقدام کرده و با جرایم برخورد قاطع خواهد داشت.