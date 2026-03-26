چگونه اضطراب جنگ را کاهش دهیم؟
یکی از موضوعات مبتلابه تمامی افراد در ایام جنگ، اضطراب ناشی از جنگ در شرایط گوناگون است اما با اتخاذ راهکارهایی می‌توان آن را کاهش داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در این روزها که درگیر جنگ با اسرائیل هستیم، اضطراب و استرس بسیار ملموس‌تر شده است. ترس و اضطراب ناشی از جنگ می‌تواند حتی درشهرهای امن‌تر بر افکار و اعمال افراد تاثیر بگذارد و آن‌ها را سردرگم کند.

علائم روانی استرس جنگ

اضطراب مزمن و حملات پانیک:

افراد اغلب بدون دلیل مشخص دچار تپش قلب، تعریق، احساس مرگ قریب‌الوقوع یا بی‌قراری می‌شوند.

افسردگی:

کاهش علاقه به فعالیت‌های روزمره، احساس پوچی و بی‌ارزشی.

فلش‌بک (بازگشت ذهنی به صحنه جنگ):

بازگشت ناگهانی و ناخودآگاه به لحظات دردناک جنگ.

بی‌خوابی یا کابوس‌ دیدن:

تجربه خواب‌های ترسناک مرتبط با جنگ که منجر به اختلال در خواب می‌شود.

انزواطلبی و دوری از اجتماع:

دوری از دوستان و خانواده به‌دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط.

خشم و تحریک‌ پذیری:

طغیان‌های عاطفی، پرخاشگری یا واکنش‌های شدید به موقعیت‌های بی‌خطر.

کاهش و درمان استرس جنگ

کاهش اضطراب جنگ فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که نیازمند ترکیبی از حمایت‌های روانی،اجتماعی و حتی پزشکی است. در ادامه، مهم‌ترین راهکارهای کاهش و درمان این نوع استرس را به‌طورکامل بررسی می‌کنیم:

۱. درمان روان‌درمانی (Psychotherapy)

۲. مداخلات دارویی

۳. حمایت اجتماعی و خانوادگی

۴. فعالیت‌های هنری و خلاقانه

۵. ورزش و فعالیت‌های بدنی

۶. تمرین‌های تنفسی و مراقبه

۷. آموزش و آگاهی‌بخشی

 

 

