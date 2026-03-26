چگونه اضطراب جنگ را کاهش دهیم؟

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در این روزها که درگیر جنگ با اسرائیل هستیم، اضطراب و استرس بسیار ملموس‌تر شده است. ترس و اضطراب ناشی از جنگ می‌تواند حتی درشهرهای امن‌تر بر افکار و اعمال افراد تاثیر بگذارد و آن‌ها را سردرگم کند.

علائم روانی استرس جنگ

اضطراب مزمن و حملات پانیک:

افراد اغلب بدون دلیل مشخص دچار تپش قلب، تعریق، احساس مرگ قریب‌الوقوع یا بی‌قراری می‌شوند.

افسردگی:

کاهش علاقه به فعالیت‌های روزمره، احساس پوچی و بی‌ارزشی.

فلش‌بک (بازگشت ذهنی به صحنه جنگ):

بازگشت ناگهانی و ناخودآگاه به لحظات دردناک جنگ.

بی‌خوابی یا کابوس‌ دیدن:

تجربه خواب‌های ترسناک مرتبط با جنگ که منجر به اختلال در خواب می‌شود.

انزواطلبی و دوری از اجتماع:

دوری از دوستان و خانواده به‌دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط.

خشم و تحریک‌ پذیری:

طغیان‌های عاطفی، پرخاشگری یا واکنش‌های شدید به موقعیت‌های بی‌خطر.

کاهش و درمان استرس جنگ

کاهش اضطراب جنگ فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که نیازمند ترکیبی از حمایت‌های روانی،اجتماعی و حتی پزشکی است. در ادامه، مهم‌ترین راهکارهای کاهش و درمان این نوع استرس را به‌طورکامل بررسی می‌کنیم:

۱. درمان روان‌درمانی (Psychotherapy)

۲. مداخلات دارویی

۳. حمایت اجتماعی و خانوادگی

۴. فعالیت‌های هنری و خلاقانه

۵. ورزش و فعالیت‌های بدنی

۶. تمرین‌های تنفسی و مراقبه

۷. آموزش و آگاهی‌بخشی

