جامعه جهانی و نهادهای حقوقی در قبال امنیت و سلامت کودکان مسئول هستند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال نامه هایی جداگانه، از نهادهای بینالمللی خواست تا در برابر حملههای نظامی آمریکایی - صهیونی به مدارس و مراکز آموزشی ایران سکوت نکرده و به تعهد و وظیفه انسانی خود در رابطه با حفاظت و حمایت از حقوق کودکان عمل کنند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان با ارسال نامه های جداگانه ای خطاب به مقامات دبیرخانه تصویرگری براتیسلاوا و دبیرخانه نمایشگاه بینالمللی کتاب بولونیا، نوشته است: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به عنوان نهادی که در شش دهه فعالیت خود به رشد فکری، فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان ایرانی پرداخته است، با قلبی آکنده از اندوه و دغدغهای عمیق نسبت به آینده فرزندان این سرزمین این بیانیه را صادر میکند.
در ادامه نامه کانون پرورش فکری کودکان، آمده است: امروز که کودکان و نوجوانان ای با تهدیدهای جدی و حملههای نظامی مواجه هستند، ما نمیتوانیم در برابر این رنج و نگرانی سکوت کنیم.
این نامه می افزاید: کودکان، نوجوانان و دانشآموزان، نه تنها از آسیبپذیرترین اقشار درگیری های نظامی هستند، بلکه نماد آینده، امید و صلح نیز محسوب میشوند، حملههای رژیم صهیونی - آمریکایی به مدارس، مراکز آموزشی و مناطق مسکونیکه کودکان در آنجا زندگی و تحصیل میکنند، نقض آشکار تمام قوانین بینالمللی و حقوق بشر است و جزیی جداییناپذیر از جنایتی است که علیه آینده بشریت انجام میشود.
کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان در این نامه با اشاره به اینکه بر این باوریم که کودکان در جنگ نه تنها مجرم نیستند، بلکه قربانیانی بیگناه هستند، افزوده است: کودکان باید در تمام شرایط، از هرگونه خشونت، آزار و سوءاستفاده محافظت شوند و کنوانسیونهای بینالمللی به وضوح مشخص کردهاند که حقوق کودکان، اعم از حق آموزش، حق امنیت و حق زندگی سالم، در شرایط عادی و در شرایط بحران نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در این نامه تاکید شده که جامعه جهانی به ویژه نهادهای تخصصی حقوق کودک، در قبال حفظ امنیت و سلامت کودکان در هر نقطه از جهان مسئول هستند و ما از نهادهای بینالمللی متولی حقوق کودک دعوت میکنیم که نسبت به این جنایت سکوت نکرده و موضعگیری قاطع و عملی اتخاذ و با صدور بیانیه محکومیت فوری، از کودکان در برابر هرگونه خشونت محافظت کنند.
همچنین می خواهیم این نهادها بررسی مستقل و بیطرفانهای از وضعیت کودکان در مناطق درگیر انجام دهند و تضمین کنند که حملات به مدارس و مراکز آموزشی فوراً متوقف شود و با حمایت فعال از بازسازی زیرساختهای آموزشی تخریبشده، نقش خود را در حفظ آینده کودکان ایفا کنند. ما بر این باوریم که صلح و امنیت کودکان، ضامن آینده یک جامعه سالم و رشدیافته است و هیچ انسانی در برابر نقض حقوق کودکان بیتفاوت نخواهد بود.