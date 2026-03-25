خدمات اورژانس اجتماعی در شرایط جنگی بی وقفه ادامه دارد

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در بازدید عیدانه از یک مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان در سبزوار افزود: خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی‌ سازمان بهزیستی از طریق سامانه ۱۴۸۰ و خدمات اورژانسی از طریق تلفن ۱۲۳ به شهروندان و جامعه هدف ارائه می شود.

وی اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یاور در کنار مردم علاوه بر خدمات اورژانس اجتماعی، اسکان اضطراری و بازسازی منازل مسکونی مددجویان که بر اثر حملات آسیب دیده را در دستور کار سریع خود قرار داده است.

حسینی با ارائه تحلیلی در باره جنگ تحمیلی کنونی گفت: نیروهای نظامی، حضور مردم در خیابان و حضور دولت در میدان خدمت سه عنصر موفقیت کشور در مقابله با حمله آمریکای جنایتکار و رژیم‌ صهیونیستی بوده است.

انتهای پیام/