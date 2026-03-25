حق بیمه ماهانه کارگران ساختمانی در ۶ ماه نخست سال

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی، مبلغ بیمه کارگران ساختمانی در 6 ماهه نخست سال 1405 را اعلام کرد.

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، سطح و میزان خدمات، تعهدات درمانی و بیمه‌ای، طبق قوانین مربوطه قبلی است.

مبلغ بیمه ماهانه کارگر ساختمانی درجه یک (ماهر و استاد) ۲میلیون و ۲۸۴هزار و ۹۰۵ تومان است که سهم بیمه‌شده و سازندگان به ترتیب ۷ و ۲۰ درصد است.

مبلغ ماهانه بیمه کارگر ساختمانی درجه ۲ (نیمه‌ماهر و کمک‌ استادیار) یک میلیون و ۹۲۴هزار و ۱۳۰ تومان اعلام شده که سهم کارگر ۷ درصد و سهم سازندگان ۲۰ درصد است.

همچنین مبلغ ماهانه بیمه کارگر ساختمانی درجه ۳ (کارگر عمومی) یک میلیون و ۵۶۳هزار و ۳۵۶ تومان است. حق بیمه کارگر و سازنده نیز مانند سایر کارگران ساختمانی (درجه یک و دو) است.

