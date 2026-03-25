مستمری مددجویان بهزیستی ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در بازدید از مراکز نگهداری معلولان ذهنی، مراکز اعصاب و روان و خانه کودک در شهرستان‌های ساری و قائم‌شهر، از افزایش حدود ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: با هماهنگی میان مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه، افزایش مستمری مددجویان در سال آینده قطعی شده و این اقدام برای حمایت بیشتر از جامعه هدف بهزیستی در دستور کار قرار گرفته است.

بابایی کارنامی با اشاره به افزایش هزینه‌های مراکز نگهداری افزود: افزایش هزینه‌های جاری به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، از مهم‌ترین چالش‌های مراکز است و تلاش می‌شود در سطح ملی بخشی از این هزینه‌ها و نیازهای درمانی و دارویی جبران شود.

در ادامه این برنامه، محمد اسدی مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان اظهار کرد: بیش از ۱۲۳ هزار نفر در حوزه توانبخشی و حدود ۹ هزار فرزند در قالب بیش از ۶۸۰ مرکز شبه‌خانواده در کشور تحت پوشش بهزیستی هستند. وی وضعیت خدمات‌رسانی در مازندران را مطلوب ارزیابی کرد.

همچنین عمران عباسی، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ، با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به جامعه هدف بهزیستی گفت: مددجویان این مراکز از اقشار شریف جامعه‌اند و مسئولان موظف‌اند برای رفع مشکلات آنان از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی بهره بگیرند. او همچنین تقویت امکانات مراکز نگهداری به‌ویژه در حوزه اعصاب و روان را ضروری دانست.

