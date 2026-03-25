۲۲۳ هزار نفر از خدمات مشاوره سلامت روان و دوره های آموزشی بهزیستی بهره مند شدند
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی گفت: با بهرهگیری از ظرفیت ۱۳۹۴ تیم محب و تعامل با تسهیلگران محلی و گسترش چتر حمایتی سازمان بر مناطق آسیبدیده از جنگ، علاوه بر ارائه خدمات تخصصی به ۸۶۰۰ نفر، بالغ بر ۲۱۵ هزار نفر نیز از دورههای آموزشی و محتواهای تولید شده برای مقابله با تروماهای جنگ استفاده کردند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، ابراهیم غفاری افزود: جنگ یکی از مخربترین تجربیات برای انسان است که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد، پیامدهای روانی-اجتماعی جنگ بسیار گسترده و عمیق هستند و میتوانند سالها پس از پایان درگیری نیز ادامه داشته باشند.
وی اظهار کرد: جنگ علاوه بر آسیبهای فیزیکی، صدمات روحی عمیقی به افراد وارد میکند و حمایت روانی-اجتماعی در چنین شرایطی نه تنها به افراد کمک میکند تا بحران را پشت سر بگذارند، بلکه تابآوری بلندمدت جامعه را نیز تقویت میکند.
به گفته وی، این خدمات به افراد کمک میکنند تا احساس کنند تنها نیستند و در این دوران سخت، کسی صدایشان را میشنود و به یاریشان میشتابد.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی با اشاره به برخی از این مسائل روانی اجتماعی گفت: تروما و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD), اضطراب و افسردگی, واکنش های سوگ، فروپاشی روابط اجتماعی، افزایش بیاعتمادی بین افراد و گروهها و تضعیف نهادهای اجتماعی شود، این امر، تابآوری جامعه را در برابر بحران کاهش میدهد.
غفاری درباره آسیبپذیری گروههای خاص هم گفت: کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، و اقلیتهای قومی یا مذهبی، غالباً در شرایط جنگ با چالشهای بیشتری روبرو هستند. کودکان ممکن است دچار تاخیر در رشد، مشکلات رفتاری، و اختلالات یادگیری شوند. زنان ممکن است بیشتر در معرض خشونت جنسی و آسیبهای روانی ناشی از آن قرار گیرند.
وی ادامه داد: فقدان امنیت و احساس بیثباتی:احساس ناامنی دائمی، عدم اطمینان از آینده، و نبود ثبات، پایههای سلامت روان افراد را متزلزل میکند و مانع از تمرکز بر زندگی عادی و برنامهریزی برای آینده میشود.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی اظهار کرد: در شرایط جنگ، ارزشهای زندگی ممکن است زیر سوال بروند و افراد با بحران معنا مواجه شوند. این احساس پوچی میتواند به مشکلات روانی دامن بزند.
وی افزود: این مسائل روانی-اجتماعی، چالشهای بزرگی را برای افراد و جوامع درگیر جنگ ایجاد میکنند و نیازمند مداخلات حمایتی و درمانی مناسب هستند.
غفاری گفت: در این شرایط فعالیت خطوط مشاوره تلفنی و تیمهای مداخله روانی-اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است، این خدمات به افراد کمک میکنند تا با استرس، اضطراب و تروماهای ناشی از جنگ مقابله کنند.
به گفته وی. سازمان بهزیستی با ارایه خدمات مشاوره و روانشناسی به صورت تلفنی و ۲۴ ساعته نقش موثری در کاهش این علایم داشته است، مشاوران با گوش دادن فعال و ارائه راهکارهای مقابلهای، به کاهش احساسات منفی و ترس کمک میکنند.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی ادامه داد: همچنین در شرایط جنگ، اطلاعات نادرست یا شایعات میتواند اضطراب را تشدید کند.
وی افزود: خطوط مشاوره با ارائه اطلاعات دقیق و بهروز، به آرامش افراد کمک میکنند و در صورت نیاز، افراد به تیمهای مداخله تخصصیتر یا سایر خدمات حمایتی ارجاع داده میشوند و مردم می توانند با گرفتن شماره ۱۴۸۰ به صورت شبانه روزی با مشاوران این خط تماس گرفته و خدمات مشاوره را به صورت رایگان دریافت کنند.
وی گفت: از ابتدای جنگ در ۹ اسفند تا کنون ۶۵۱۲۱ نفر با خط ۱۴۸۰ تماس گرفته اند که ۷۷ درصد تماس گیرندگان زن و ۲۳ درصد مرد بوده اند، از کل تماسهایی که با صدای مشاور سازمان بهزیستی گرفته شده ۲۵ درصد تماسها مرتبط با مشکلات خلقی و اضطراب ، ۴۹ درصد مربوط به مشکلات خانوادگی و زوجین، ۲۰ درصد مربوط به مشکلات بین فردی، کودک و نوجوان، اعتیاد و نظایر آن و ۶ درصد هم مستقیما مرتبط با جنگ بوده است.