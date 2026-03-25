به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص تاکسی‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان اعلام کرد: به اطلاع تمامی تاکسیرانان شهر تهران می‌رساند در راستای خدمت رسانی به تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه میهن عزیزمان (جنگ رمضان) سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران تعداد زیادی از تاکسی های آسیب دیده را شناسایی کرده است و به زودی خسارت وارد شده به تاکسیرانان پرداخت خواهد شد.

همچنین تاکسیرانان توجه داشته باشند این سازمان در راستای تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری و افزایش دسترسی تاکسیرانان محترم به خدمات سازمان در جنگ رمضان، شماره پشتیبانی غیرحضوری جدیدی را با شماره ۰۹۰۵۶۶۱۶۲۴۰ در پیام رسان «بله» ایجاد کرده است.

بنابراین تاکسیرانان محترم می‌توانند درخواست و معرفی تاکسی آسیب دیده خود در جنگ رمضان را فقط از طریق ارسال پیام در پیام رسان «بله» به شماره ذکر شده اعلام کنند تا پشتیبان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران پاسخگو باشد.

لازم به ذکر است پس از ارسال مستندات از سوی تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ رمضان تمامی موارد توسط کارشناسان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و خسارات پرداخت می شود.

