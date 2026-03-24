به گزارش ایلنا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو با انتشار گزارشی از وضعیت بارش‌های مربوط به ۳ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، اعلام کرده است که میانگین بارش کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ بیش از نرمال خواهد بود که افزایش بارش عمدتا در نیمه اول فروردین رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش، بارش در استان‌های واقع در زاگرس میانی و جنوبی و بخش‌های محدودی از زاگرس شمالی، مرکز و جنوب استان کرمان، بوشهر و هرمزگان و جنوب غرب سیستان و بلوچستان به نسبت سنگین است که در برخی از این مناطق ممکن است منجر به مخاطراتی همچون جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی گسترده شود. بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر به شکل برف خواهد بود و انتظار می‌رود بارش‌ها در هفته پایانی فروردین در اغلب مناطق کشور تا محدوده نرمال کاهش یافته و در نیمه اول اردیبهشت در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال باشد.

علاوه بر این نیز، تا نیمه فروردین دمای هوا در استان‌های واقع در نوار شمالی کشور بیش از نرمال و در سایر مناطق کشور در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال خواهد بود. دمای هوای کشور در نیمه دوم فروردین کمتر از نرمال برآورد شده است که بیشترین کاهش در جنوب غرب و جنوب کشور مورد انتظار است. همچنین دمای هوا در نیمه اول اردیبهشت به نرمال گرایش می‌یابد.

طبق این گزارش، در هفته آینده (۳ تا ۹ فروردین)، در ۴ فروردین‌ماه در خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان و برخی مناطق اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کردستان، مرکزی، قم، اصفهان، فارس، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و غرب یزد، بارش باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش‌بینی شده است.

سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ فروردین) در بیشتر مناطق کشور، پنجشنبه (۶ فروردین) در بیشتر مناطق کشور بجز جنوب شرق و جمعه (۷ فروردین) در بیشتر مناطق کشور بارش رخ می‌دهد. همچنین سه‌شنبه (۴ فروردین) در غرب و جنوب غرب، چهارشنبه در غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شمال غرب، پنج شنبه در جنوب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و جمعه در غرب، جنوب و جنوب غرب کشور بارش شدت بیشتری خواهد داشت. با احتمال حدود ۷۵ درصد، بارش انباشته هفتگی در مناطقی از استان‌های واقع در امتداد زاگرس میانی و جنوبی، فارس، بوشهر، نیمه غربی هرمزگان و جنوب و غرب استان‌ کرمان بیش از ۱۰۰ م.م. برآورد می‌شود.

در هفته دوم (۱۰ تا ۱۶ فروردین)، بارش در استان‌ها واقع در امتداد زاگرس شمالی تا جنوبی، استان هرمزگان، جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و نوار شمالی شمال شرق و شرق کشور بیش از نرمال و سایر استان‌ها در محدوده نرمال با گرایش به بیش از نرمال خواهد بود. بارش در بخش‌هایی از نوار شمالی شمال شرق و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان به نسبت سنگین برآورد می‌شود.

همچنین در هفته سوم (۱۷ تا ۲۳ فروردین)، میانگین بارش در سواحل دریای خزر، نوار شمالی شمال شرق، زاگرس میانی و بخش‌هایی از زاگرس شمالی و جنوبی بیش از نرمال و سایر مناطق در محدوده نرمال با گرایش به بیش از نرمال برآورد می‌شود. میانگین بارش کشور در هفته‌ چهارم (۲۴ تا ۳۰ فروردین) با نوساناتی در محدوده نرمال خواهد بود. انتظار می‌رود میانگین بارش کشور در هفته‌های پنجم و ششم (۳۱ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت)، در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال باشد.

این پژوهشگاه در پیش‌بینی دمای هفته‌های آینده نیز طی این گزارش اعلام کرده است که در هفته اول (۳ تا ۹ فروردین)، دمای هوا در استان‌های واقع در نوار شمالی، دامنه‌های جنوبی کوه‌های البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود که بیشترین افزایش در نوار شمالی شمال شرق کشور رخ می‌دهد. دمای هوای استان‌های واقع در یک‌سوم جنوبی کشور و زاگرس میانی بین ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق کشور در محدوده نرمال خواهد بود.

در هفته دوم (۱۰ تا ۱۶ فروردین)، دمای هوا در نوار شمالی کشور تا ۱ درجه بیش از نرمال، در بخش‌هایی از استان هرمزگان بین ۳ تا ۶ درجه کمتر از نرمال، در سایر مناطق نیمه جنوبی و بخش‌هایی از شرق کشور بین ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است. در هفته‌های سوم و چهارم (۱۷ تا ۳۰ فروردین)، دمای هوا در مناطق فراساحل خلیج فارس بین ۳ تا ۶ درجه کمتر از نرمال، در سایر مناطق واقع در یک‌سوم جنوبی کشور، بخش‌هایی از شرق و جنوب‌غرب و نوار غرب کشور بین ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق کشور تا ۱ درجه کمتر از نرمال برآورد می‌شود. در هفته پنجم (۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت)، دمای هوا در مرکز و نیمه شرقی، یک سوم جنوب کشور و بخش‌هایی از زاگرس شمالی و میانی بین ۱ تا ۶ درجه کمتر از نرمال خواهد بود که بیشترین کاهش دما بین ۳ تا ۶ درجه در استان‌های خوزستان، بوشهر و جنوب غرب فارس رخ می‌دهد.

دمای سایر مناطق کشور در محدوده نرمال برآورد می‌شود.

انتظار می‌رود، دمای هوای هفته ششم(۷ تا ۱۳ اردیبهشت)، در استان‌های خورستان، بوشهر، جنوب فارس و کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از نوار شرقی کشور بین ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال و سایر مناطق کشور در محدوده نرمال باشد.

