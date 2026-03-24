به گزارش ایلنا، لیلا قهرمانی افزود: جنگ یکی از دشوارترین شرایطی است که می‌تواند زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهد و احساساتی مانند ترس، نگرانی، خشم یا غم در چنین شرایطی طبیعی است. با وجود این فشارها، بسیاری از افراد توانایی سازگاری با شرایط سخت و ادامه زندگی را دارند که به این توانایی «تاب‌آوری» گفته می‌شود. البته تاب‌آوری به معنای بی‌احساس بودن یا نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه توانایی کنار آمدن با فشارهای شدید، حفظ امید و پیدا کردن راه‌هایی برای ادامه زندگی در شرایط دشوار است.

به گفته وی، مطالعات علمی نشان می دهند که تاب‌آوری مهارتی است که می‌توان آن را تقویت کرد و راهکارهای مختلفی برای افزایش آن وجود دارد. حفظ ارتباط با دیگران یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت تاب‌آوری است، حمایت خانواده، دوستان و همسایگان می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار روانی داشته باشد و صحبت کردن درباره نگرانی‌ها احساس تنهایی را کمتر می‌کند.

قهرمانی تاکید کرد: در شرایط جنگ بسیاری از اتفاقات خارج از کنترل ما هستند، اما توجه به کارهایی مانند مراقبت از خانواده، حفظ بهداشت و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های روزانه می‌تواند احساس کنترل و آرامش بیشتری ایجاد کند. دنبال کردن مداوم اخبار جنگ ممکن است اضطراب را افزایش دهد؛ بنابراین بهتر است اخبار در زمان‌های مشخص و از منابع معتبر دنبال شود و از انتشار یا باور شایعات خودداری شود.

وی افزود: خواب کافی، تغذیه مناسب و انجام فعالیت‌های بدنی ساده مانند حرکات کششی می‌تواند به کاهش استرس و افزایش توان بدن برای مقابله با فشارهای روانی کمک کند. همچنین حفظ امید و معنا در زندگی نیز یکی از پایه‌های تاب‌آوری می باشد؛ فعالیت‌های معنوی، کمک به دیگران یا تمرکز بر ارزش‌های شخصی می‌تواند به افراد کمک کند در شرایط سخت احساس هدفمندی داشته باشند.

استاد گروه ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهارکرد: کودکان ممکن است در شرایط جنگ دچار ترس و سردرگمی شوند، بنابراین صحبت با آن‌ها به زبان ساده، ایجاد احساس امنیت و حفظ برخی برنامه‌های روزمره می‌تواند به تقویت تاب‌آوری آن‌ها کمک کند.

به گفته وی، واکنش افراد به شرایط جنگ متفاوت است و احساس اضطراب یا ناراحتی در چنین موقعیت‌هایی طبیعی است. با این حال، اگر این احساسات شدید یا طولانی‌مدت شوند، دریافت کمک از متخصصان سلامت روان می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. تاب‌آوری به معنای تنها ماندن با مشکلات نیست، بلکه استفاده از توانایی‌های فردی و حمایت دیگران برای عبور از شرایط دشوار است.

انتهای پیام/