گشتهای «شکار سارقین» فعال شد
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اعلام آمادگی کامل پلیس آگاهی در سراسر کشور برای مقابله با جرایم بهویژه سرقت، از فعالسازی گشتهای ویژه «شکار سارقین» خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار محمد قنبری با تشریح آخرین اقدامات پلیس آگاهی در مقابله با سرقت، گفت: همکاران آگاهیهای سراسر کشور در کنار عوامل نیروهای انتظامی، با آمادگی کامل و شبانهروزی، مبارزه با جرایم، بهویژه جرم سرقت را در سر لوحه مأموریتهای خود قرار دادهاند.
وی با اشاره به تقویت اقدامات پیشگیرانه افزود: علاوه بر گشتهای معمول که مسئولیت پیشگیری را برعهده دارند، گشتهای فوقالعادهای تحت عنوان گشت شکار سارقین فعال شده است؛ این گشتها متشکل از کارآگاهان زبده و کاربلد با تعداد کافی و تجهیزات کامل هستند و مقابله جدی با سارقان را برعهده دارند. به این گشتها دستور دادهایم که اگر سارقی را در حال سرقت اموال مردم مشاهده کردند، بهصورت قاطعانه و متناسب با شرایط جنگی با او برخورد کنند.
به گفته سردار قنبری، تاکنون تعداد زیادی از سارقان با برخورد قاطع همکاران مواجه شدهاند. در این شرایط، اگر کسی سرقت کند، اخطاری در کار نیست و تحت ضربه قرار خواهد گرفت. تمام خیابانها، کوچهها و محلات به صورت شبانهروزی تحت کنترل گشتهای پلیس آگاهی و کارآگاهان ویژه قرار دارد.
وی در همین راستا به سارقان هشدار داد که در این موقعیت، خودشان را در معرض امتحان و ضربه جدی کارآگاهان قرار ندهند و از نیت خود بازگردند؛ زیرا سرانجام این کار، مواجهه با ضربه شصت کارآگاهان است.
رئیس پلیس آگاهی کشور با تأکید بر استمرار روند عملیاتهای معمول گفت: خدمات پلیسی در سراسر کشور با همان روند طبیعی در حال انجام است و در روند کشف جرم و مقابله با سارقین هیچگونه خللی ایجاد نشده است. به مردم عزیزمان این اطمینان را میدهم که چشمهای بیدار پلیس شبانهروز مراقب امنیت و اموال آنهاست.