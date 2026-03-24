خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان قانونی تصویب بودجه ۱۴۰۵ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد

کد خبر : 1765035
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: با توجه شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن و با هماهنگی و تایید شورای امنیت کشور، مهلت قانونی برای ارائه و نهایی‌سازی اسناد مالی سال ۱۴۰۴ و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شده است.

به گزارش ایلنا   از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود نصرتی  با صدور ابلاغیه‌ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، زمان‌بندی جدیدی را برای پایان فرآیندهای مالی سال گذشته و سال جاری اعلام کرد.

این ابلاغیه بر اساس مفاد قانونی شامل بند (۱۲) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده (۶۷) قانون شهرداری و ماده (۳۱) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها صادر شده است.

هدف از این تمدید، فراهم آوردن فرصت کافی و لازم برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تکمیل دقیق‌تر اسناد مالی و بودجه‌ای عنوان شده است.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این ابلاغیه از معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور خواسته مراتب به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی اعلام و برنامه‌ریزی‌های مالی مربوطه را تسریع کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار