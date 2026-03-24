به گزارش ایلنا از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود نصرتی با صدور ابلاغیه‌ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، زمان‌بندی جدیدی را برای پایان فرآیندهای مالی سال گذشته و سال جاری اعلام کرد.

این ابلاغیه بر اساس مفاد قانونی شامل بند (۱۲) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده (۶۷) قانون شهرداری و ماده (۳۱) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها صادر شده است.

هدف از این تمدید، فراهم آوردن فرصت کافی و لازم برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تکمیل دقیق‌تر اسناد مالی و بودجه‌ای عنوان شده است.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این ابلاغیه از معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور خواسته مراتب به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی اعلام و برنامه‌ریزی‌های مالی مربوطه را تسریع کنند.

