از انتقال جزئیات اخبار جنگ به کودکان بپرهیزید
یک روانپزشک با تأکید بر نقش والدین در مدیریت روانی کودکان در شرایط جنگی، به ضرورت توجه به علائم خطر در کودکان اشاره کرد و گفت: هرگونه تغییر رفتاری مثل انزوا، پرخاشگری، تنها نخوابیدن، شبادراری یا بهانهگیریهای مکرر میتواند نشانه آسیب باشد و نیاز به اقدام فوری دارد.
به گزارش ایلنا، رضا جهانیان در این باره اظهار کرد: والدین باید با فرزندان خود صادقانه صحبت کنند؛ اینکه بگوییم اتفاقی نیفتاده یا چیزی نیست، کمکی به کودک نمیکند. بهتر است در عین صداقت به زبان کودکانه بگوییم «اتفاقاتی در حال رخ دادن است و ما هم نگرانیهایی داریم، اما در کنار تو هستیم، همراهیم و مراقبت میکنیم.»
به گفته وی، این شیوه گفتوگو فضای امنی برای کودک ایجاد کرده و زمینه آموزش نکات امنیتی، از فاصله گرفتن از شیشهها تا دیگر توصیههایی که این روزها مطرح میشود، را فراهم میکند.
جهانیان با اشاره به ضرورت توجه به علائم خطر در کودکان ادامه داد: هرگونه تغییر رفتاری مثل انزوا، پرخاشگری، تنها نخوابیدن، شبادراری یا بهانهگیریهای مکرر میتواند نشانه آسیب باشد و نیاز به اقدام فوری دارد.
این روانپزشک همچنین درباره تأثیر فضای خبری بر روان کودک هشدار داد و گفت: گفتوگوهای مکرر درباره اخبار جنگی در خانه برای کودکان مفید نیست. والدینی که نیاز به پیگیری اخبار دارند، زمانهایی مشخص را برای این کار انتخاب کنند و از انتقال جزئیات به کودکان بپرهیزند. کودک بیش از آنکه از فضای بیرون بترسد، تحت تاثیر واکنشهای والدین است. اگر پدر و مادر اضطراب و نگرانی خود را بیش از حد بروز دهند، این ترس کودک را چند برابر میکند.