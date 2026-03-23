توزیع ۲۰۰ پزشک در مناطق مختلف کشور و افزایش ظرفیت نیروهای طرحی در استان اردبیل
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، در بازدید نوروزی از مراکز درمانی استان اردبیل، ضمن بررسی روند ارائه خدمات و وضعیت نیروی انسانی، از برنامه‌های جدید جذب نیرو، توزیع پزشکان و صدور احکام فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهرخ رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی اردبیل اعلام کرد: پس از جذب ۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۴، تکمیل ظرفیت با جذب ۱۰ هزار نیروی دیگر در حال انجام است و پیگیری برای اخذ مجوز جذب ۶۵ هزار نفر نیروی جدید نیز در دستور کار قرار دارد. 

او همچنین از توزیع ۲۰۰ پزشک در مناطق مختلف کشور و افزایش ظرفیت نیروهای طرحی در استان اردبیل خبر داد.  

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت دومین مجموعه بزرگ نیروی انسانی کشور پس از وزارت آموزش و پرورش است، گفت: فوق‌العاده خاص کارکنان برای سال ۱۴۰۵ به صورت عدد ثابت در احکام کارگزینی پیش‌بینی شده و در صورت ابلاغ قانون و افزایش ضریب، احکام جدید تا پایان فروردین صادر خواهد شد.  

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
