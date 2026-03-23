به گزارش ایلنا، شاهرخ رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی اردبیل اعلام کرد: پس از جذب ۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۴، تکمیل ظرفیت با جذب ۱۰ هزار نیروی دیگر در حال انجام است و پیگیری برای اخذ مجوز جذب ۶۵ هزار نفر نیروی جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

او همچنین از توزیع ۲۰۰ پزشک در مناطق مختلف کشور و افزایش ظرفیت نیروهای طرحی در استان اردبیل خبر داد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت دومین مجموعه بزرگ نیروی انسانی کشور پس از وزارت آموزش و پرورش است، گفت: فوق‌العاده خاص کارکنان برای سال ۱۴۰۵ به صورت عدد ثابت در احکام کارگزینی پیش‌بینی شده و در صورت ابلاغ قانون و افزایش ضریب، احکام جدید تا پایان فروردین صادر خواهد شد.

انتهای پیام/