بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران – شمال از ساعت ۱۹/ بارش باران در ۱۰ استان کشور

وی افزود: در سایر محورهای اصلی از جمله محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت، وضعیت ترافیکی روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص وضعیت جوی نیز توضیح داد: در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی قابل توجه هستند و هیچگونه اختلال جوی در این محورها مشاهده نمی‌شود.

با این حال، وی از بارش پراکنده برف و باران در برخی از محورهای استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان خبر داد. همچنین در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، قزوین، زنجان، گیلان، مرکزی، قم، همدان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، بارش باران ادامه دارد.

وی همچنین از وزش باد و گرد و خاک در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد و تأکید کرد : رانندگان باید با توجه به شرایط جوی از سرعت مطمئنه پیروی کنند و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.

سرهنگ محبی از مسدود بودن برخی محورهای کشور به علت شرایط خاص جوی و فصلی خبر داد و اعلام کرد: محورهای غیرشریانی مسدود عبارتند از پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت.

همچنین، وی به محورهای دارای انسداد فصلی اشاره کرد و گفت: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (در هر دو مسیر) و وازک – بلده به دلیل شرایط جوی و فصلی مسدود هستند. ‌