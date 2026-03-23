بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران – شمال از ساعت ۱۹/ بارش باران در ۱۰ استان کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۹:۰۰ به صورت دوطرفه بازگشایی خواهد شد. بر این اساس، تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت برای مسافران در این دو محور اصلی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محبی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای اصلی کشور اظهار کرد: در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال)، در محدوده مرزنآباد، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز (مسیر جنوب به شمال) در محدودههای آباسک، رینه و گزنک و در مسیر رفت و برگشت در محدوده سهراهی چلاو، ترافیک نیمهسنگین مشاهده میشود.
وی افزود: در سایر محورهای اصلی از جمله محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت، وضعیت ترافیکی روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص وضعیت جوی نیز توضیح داد: در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی قابل توجه هستند و هیچگونه اختلال جوی در این محورها مشاهده نمیشود.
با این حال، وی از بارش پراکنده برف و باران در برخی از محورهای استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان خبر داد. همچنین در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، کردستان، قزوین، زنجان، گیلان، مرکزی، قم، همدان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، بارش باران ادامه دارد.
وی همچنین از وزش باد و گرد و خاک در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد و تأکید کرد : رانندگان باید با توجه به شرایط جوی از سرعت مطمئنه پیروی کنند و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.
سرهنگ محبی از مسدود بودن برخی محورهای کشور به علت شرایط خاص جوی و فصلی خبر داد و اعلام کرد: محورهای غیرشریانی مسدود عبارتند از پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت.
همچنین، وی به محورهای دارای انسداد فصلی اشاره کرد و گفت: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا (در هر دو مسیر) و وازک – بلده به دلیل شرایط جوی و فصلی مسدود هستند.