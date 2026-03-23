فرماندار تهران تاکید کرد
جابهجایی ایمن و روان مسافران/ وضعیت پایانه ها مطلوب است
فرماندار تهران با اشاره به شرایط مطلوب حاکم بر پایانهها در نوروز امسال تصریح کرد: با برنامهریزی مناسب و تلاش مستمر دستاندرکاران، کمبودی در ارائه خدمات وجود ندارد و شرایط برای جابهجایی ایمن و روان مسافران فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، با همراهی معاونان فرماندار و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر تهران، با حضور در پایانههای مسافری غرب و جنوب، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی قرار گرفت. این بازدید با هدف ارزیابی میدانی کیفیت خدمات و بررسی عملکرد ناوگان حملونقل جادهای در ایام پرتردد نوروز انجام شد.
وی در جریان این بازدید با حضور در دفاتر شرکتهای حملونقل مستقر در پایانهها، از خدمات شبانهروزی و بدون وقفه این مجموعهها قدردانی کرد و تلاش کارکنان را در ارائه خدمات مستمر به مسافران مورد تحسین قرار داد.
فرماندار تهران با تأکید بر اهمیت استمرار این خدمات، اظهار کرد: تداوم خدمترسانی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران دارد.
وی همچنین همدلی، همراهی و عشق به خدمت را از ویژگیهای برجسته کارکنان این حوزه دانست و افزود: این روحیه در رفتار کارکنان و میزان رضایت مسافران بهخوبی مشهود است.
خوشاقبال با اشاره به شرایط مطلوب حاکم بر پایانهها در نوروز امسال تصریح کرد: با برنامهریزی مناسب و تلاش مستمر دستاندرکاران، کمبودی در ارائه خدمات وجود ندارد و شرایط برای جابهجایی ایمن و روان مسافران فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم، بر نقش مؤثر مشارکت اجتماعی در پیشبرد خدمات عمومی تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، فرماندار تهران با حضور در دفاتر نمایندگی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در دو پایانه، از روند برنامهریزی سفرها و مدیریت تردد مسافران بازدید و با مدیران و کارکنان این مجموعهها گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران خوشاقبال در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات باکیفیت تا پایان تعطیلات نوروزی، از تمامی دستاندرکاران خواست با حفظ آمادگی کامل، روند خدمترسانی به مردم را تا آخرین روز سفرهای نوروزی ادامه دهند.