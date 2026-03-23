تداوم اقدامات امنیت آفرین یگان های ویژه فراجا
فرمانده یگان های ویژه فراجا از تداوم اقدامات امنیت آفرین خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «مصدق»؛ فرمانده یگان های ویژه فراجا با بیان اینکه «جنگ رمضان» کارزاری بزرگ میان حق و باطل است، اظهار کرد: یگان های ویژه در سراسر کشور با هوشیاری و اشرافیت کامل از زمان شروع جنگ تحمیلی رمضان اقدامات موثری در راستای برقراری نظم و امنیت مردم شریف ایران عزیز انجام می دهد.
وی افزود: یکی از شاخص ترین مأموریتها تداوم ایست و بازرسی ها و نیز گشت های شهری بصورت پنهان و آشکار است.
فرمانده یگان های ویژه فراجا گفت: با همه وجود تا آخرین نفس، در مسیر ولایت و در پرتو خون سید و سالار شهیدان انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای و شهدای گرانقدر ایران اسلامی بر این بیعت پایدار خواهیم ماند و خدمت به مردم را بهمثابه زیارت عاشقی در حریم ولایت میدانیم.