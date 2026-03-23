تداوم اقدامات امنیت آفرین یگان های ویژه فراجا

به گزارش ایلنا، سردار «مصدق»؛ فرمانده یگان های ویژه فراجا با بیان اینکه «جنگ رمضان» کارزاری بزرگ میان حق و باطل است، اظهار کرد: یگان های ویژه در سراسر کشور با هوشیاری و اشرافیت کامل از زمان شروع جنگ تحمیلی رمضان اقدامات موثری در راستای برقراری نظم و امنیت مردم شریف ایران عزیز انجام می دهد.

‌وی افزود: یکی از شاخص ترین مأموریت‌ها تداوم ایست و بازرسی ها و نیز گشت های شهری بصورت پنهان و آشکار است.

‌فرمانده یگان های ویژه فراجا گفت: با همه وجود تا آخرین نفس، در مسیر ولایت و در پرتو خون سید و سالار شهیدان انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و شهدای گرانقدر ایران اسلامی بر این بیعت پایدار خواهیم ماند و خدمت به مردم را به‌مثابه زیارت عاشقی در حریم ولایت می‌دانیم.

انتهای پیام/