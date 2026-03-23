به گزارش ایلنا، مدرسه کنکور تلویزیونی ایران با هدف عدالت آموزشی و آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان، برنامه‌های خود را در سه نوبت مجزا روی آنتن می‌برد.

گروه علوم انسانی از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر، گروه ریاضی و فیزیک از ساعت ۱۵ تا ۱۸ عصر و گروه علوم تجربی از ساعت ۲۱ تا ۲۴ شب، برنامه دارند.

در این کلاس‌های آموزشی، اساتید کشور به تحلیل تست‌های کلیدی و مرور مباحث هر رشته می‌پردازند.

داوطلبان کنکور می‌توانند طبق جدول زمان‌بندی، آموزش‌های مورد نظر خود را از قاب شبکه آموزش سیما دنبال کنند.

انتهای پیام/