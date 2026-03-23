معاون کمیته امداد اعلام کرد:
حمایتهای روانی از مددجویان در مواجهه با شرایط بحرانی
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) به تشریح اقدامات گسترده این معاونت در جهت حمایتهای روانی و فرهنگی از مددجویان در مواجهه با شرایط بحرانی اخیر پرداخت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین مهدی متقیفر با اشاره به ضرورت حفظ آرامش و تابآوری خانوادههای تحت حمایت در شرایط کنونی اظهار کرد: با وقوع جنگ تحمیلی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و به دنبال آن داغ جانسوز شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، معاونت امور فرهنگی با بسیج تمامی امکانات و فعالسازی ظرفیتهای مشاورهای خود، مداخله روانی در بحران را در اولویت برنامههای خود قرار داد.
حجتالاسلام و المسلمین متقیفر در تشریح جزئیات خدمات ارائه شده تصریح کرد: به منظور کاهش اضطراب، استرس و نگرانیهای ناشی از شرایط جنگی، تاکنون ۱۹ هزار و ۱۷۹ جلسه مشاوره فردی و گروهی به صورت حضوری و تلفنی برای مددجویان برگزار شده است. این خدمات با تمرکز بر مدیریت بحران و ارتقای بهداشت روان خانوادهها ارائه گردیده تا ثبات روانی جامعه هدف در برابر تهدیدات دشمن حفظ شود.
وی با تاکید بر حضور چهرهبهچهره مددکاران و مشاوران در نزدیکی محلهای حادثه افزود: تیمهای تخصصی ما شامل مسئولین فرهنگی، مشاوران و مددکاران، با بازدید میدانی از منازل خانوادههای نیازمند مداخلات روانشناختی اورژانسی، از آنان دلجویی کرده و فرآیند درمان و مشاوره را در کمترین زمان ممکن آغاز نمودند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، معاون امور فرهنگی کمیته امداد همچنین خاطرنشان کرد: آموزشهای ویژه "خودمراقبتی" و "مدیریت اضطراب" با اولویت خانوادههای دارای فرزند خردسال به اجرا درآمده است تا آسیبهای ناشی از صدای انفجار و فضای جنگی بر روحیه کودکان به حداقل برسد.
متقیفر با اشاره به پیوست حمایتی این طرح اظهار کرد: همزمان با ارائه خدمات مشاورهای، وضعیت معیشتی خانوادههای آسیبدیده نیز به دقت بررسی شده و مساعدتهای موردی نقدی به منظور رفع نیازهای فوری این عزیزان پرداخت شده است تا فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، بار مضاعفی بر دوش آنان نباشد.