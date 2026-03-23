تامین نان پایتخت حتی در بدترین شرایط ممکن؛ جای نگرانی نیست/ وجود ذخایر کافی آرد

به گزارش ایلنا، حشمت‌اله عسگری در حاشیه بازدید از یک کارخانه نان صنعتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین نان پس از جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، تمرکز ویژه‌ای بر روی حذف نانوایی‌های سنتی که صرفاً با یک نوع سوخت کار می‌کنند، داشته‌ایم و این نانوایی‌ها به سیستم دوگانه سوز تجهیز شده‌اند تا در شرایطی که برق وجود ندارد، بتوانند فرایند پخت را انجام دهند و خوشبختانه سوخت دوم مورد نیاز این واحدها نیز تأمین شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تأمین نان استان از طریق کارخانجات نان صنعتی صورت می‌گیرد که خوشبختانه افزایش ظرفیت بسیار خوبی در این بخش داشتیم و شاهد هستیم که برخی کارخانه‌ها، ظرفیت خود را افزایش داده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: اکنون این توانایی را داریم که حتی در شرایطی که نانوایی‌های سنتی قادر به پخت نباشند، نیاز استان را از طریق نان صنعتی تأمین کنیم.

عسگری عنوان کرد: سوخت دوم تمامی کارخانجات مذکور تأمین شده و در طول روز هر میزان که برای پخت نیاز داشته باشند، سوخت در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

معاون استاندار تهران با اشاره به نقش استان‌های معین در این زمینه گفت: استان‌های همجوار ظرفیت بسیار خوبی برای ما هستند. تدابیری اندیشیده‌ایم که اگر به هر دلیلی یکی از استان‌های معین تحت تأثیر قرار بگیرد، سایر استان‌ها بتوانند در این زنجیره تأمین، کمک‌رسانی کنند.

عسگری در ادامه با اشاره به ذخایر کافی آرد تصریح کرد: آرد مورد نیاز برای بیش از ۴۵ روز نانوایی‌ها از قبل توزیع شده است و اساساً نیازی به حمل مجدد آرد وجود ندارد و همچنین در حوزه توزیع آرد، تصمیم گرفتیم در شبکه توزیع خود، آرد را نیز برای خانوارها فراهم کنیم. اگر به هر دلیلی خانوارها تمایل داشتند که در منزل نان بپزند، آرد به عنوان راه حل نهایی در نظر گرفته شده و به میزان کافی و در بسته بندی های کوچک و متوسط توزیع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان با ابراز امیدواری از آمادگی کامل خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم استان تهران می‌دهم که در بدترین شرایط ممکن، هیچ نگرانی بابت موضوع نان نداشته باشند و با تدابیر اندیشیده شده، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

