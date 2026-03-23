اختلال استرس پس از سانحه چیست؟

گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ گاهی انسان بعد از تجربه‌ی اتفاقات خیلی سخت مثل جنگ، بمباران، مرگ عزیزان یا دیدن صحنه‌های دردناک، دچار استرس شدید و طولانی‌مدت می‌شود. این حالت را اختلال استرس پس از سانحه می‌گویند که نشانه های آن شامل:

- مرور مداوم صحنه‌ی حادثه در ذهن یا خواب‌ها

- اضطراب، بی‌خوابی، یا ترس ناگهانی

- گوش به‌زنگ بودن (مثلاً با صدای بلند می‌ترسد)

- احساس بی‌حسی یا دور شدن از دیگران

- عصبانیت یا ناراحتی بی‌دلیل

چه باید کرد؟

- درباره‌ی احساساتت حرف بزن؛ سکوت، فشار ذهنی را بیشتر می‌کند.

- در کنار خانواده و دوستان بمان، انزوا دشمن آرامش است.

- کارهای روزمرّه ساده (راه رفتن، دعا، تنفس آرام) کمک می‌کند بدن به آرامش برگردد.

- اگر این حالت‌ها چند هفته ادامه داشت، حتماً با مشاور یا روانشناس صحبت کن. درمان وجود دارد و خیلی‌ها بعد از کمک حرفه‌ای بهتر شده‌اند.

یادمان باشد:

ترس و اضطراب بعد از حوادث سخت طبیعی است؛ اما ماندن طولانی در آن، نیاز به توجه دارد. کمک گرفتن نشانه‌ی ضعف نیست، نشانه‌ی هوشمندی و مراقبت از خود است.

انتهای پیام/