اختلال استرس پس از سانحه چیست؟
گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ گاهی انسان بعد از تجربهی اتفاقات خیلی سخت مثل جنگ، بمباران، مرگ عزیزان یا دیدن صحنههای دردناک، دچار استرس شدید و طولانیمدت میشود. این حالت را اختلال استرس پس از سانحه میگویند که نشانه های آن شامل:
- مرور مداوم صحنهی حادثه در ذهن یا خوابها
- اضطراب، بیخوابی، یا ترس ناگهانی
- گوش بهزنگ بودن (مثلاً با صدای بلند میترسد)
- احساس بیحسی یا دور شدن از دیگران
- عصبانیت یا ناراحتی بیدلیل
چه باید کرد؟
- دربارهی احساساتت حرف بزن؛ سکوت، فشار ذهنی را بیشتر میکند.
- در کنار خانواده و دوستان بمان، انزوا دشمن آرامش است.
- کارهای روزمرّه ساده (راه رفتن، دعا، تنفس آرام) کمک میکند بدن به آرامش برگردد.
- اگر این حالتها چند هفته ادامه داشت، حتماً با مشاور یا روانشناس صحبت کن. درمان وجود دارد و خیلیها بعد از کمک حرفهای بهتر شدهاند.
یادمان باشد:
ترس و اضطراب بعد از حوادث سخت طبیعی است؛ اما ماندن طولانی در آن، نیاز به توجه دارد. کمک گرفتن نشانهی ضعف نیست، نشانهی هوشمندی و مراقبت از خود است.