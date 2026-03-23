خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختلال استرس پس از سانحه چیست؟

کد خبر : 1764693
لینک کوتاه کپی شد.

گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ گاهی انسان بعد از تجربه‌ی اتفاقات خیلی سخت مثل جنگ، بمباران، مرگ عزیزان یا دیدن صحنه‌های دردناک، دچار استرس شدید و طولانی‌مدت می‌شود. این حالت را اختلال استرس پس از سانحه می‌گویند که نشانه های آن شامل:

- مرور مداوم صحنه‌ی حادثه در ذهن یا خواب‌ها

- اضطراب، بی‌خوابی، یا ترس ناگهانی

- گوش به‌زنگ بودن (مثلاً با صدای بلند می‌ترسد)

- احساس بی‌حسی یا دور شدن از دیگران

- عصبانیت یا ناراحتی بی‌دلیل

چه باید کرد؟

- درباره‌ی احساساتت حرف بزن؛ سکوت، فشار ذهنی را بیشتر می‌کند.

- در کنار خانواده و دوستان بمان، انزوا دشمن آرامش است.

- کارهای روزمرّه ساده (راه رفتن، دعا، تنفس آرام) کمک می‌کند بدن به آرامش برگردد.

- اگر این حالت‌ها چند هفته ادامه داشت، حتماً با مشاور یا روانشناس صحبت کن. درمان وجود دارد و خیلی‌ها بعد از کمک حرفه‌ای بهتر شده‌اند.

یادمان باشد:

ترس و اضطراب بعد از حوادث سخت طبیعی است؛ اما ماندن طولانی در آن، نیاز به توجه دارد. کمک گرفتن نشانه‌ی ضعف نیست، نشانه‌ی هوشمندی و مراقبت از خود است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار