چالشهای اقتصادی مراکز توانبخشی/ افزایش یارانه این مراکز در دستور کار
به گزارش ایلنا، محمدرضا اسدی با بیان اینکه این سازمان هماکنون با ۳ هزار مرکز توانبخشی و ۲۵ هزار شریک کاری در قالب موسسات خیریه همکاری میکند، افزود: مرکز نوشیروانی با ارائه خدمات باکیفیت یکی از الگوهای موفق در سراسر کشور محسوب میشود.
مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور، نقش نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی را در پیشبرد اهداف حمایتی بسیار کلیدی دانست و گفت: رویکرد مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس ماحصل تلاش نمایندگان این استان است که خود را عضو خانواده بهزیستی میدانند.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی مراکز، تصریح کرد: در حال حاضر یارانهها تنها یکسوم هزینهکرد مراکز را پوشش میدهند و یکی از برنامههای جدی ما در سال جاری، تلاش برای افزایش یارانه این مراکز جهت بهبود کیفیت خدمات است.
اسدی با یادآوری ایثارگریهای دوران جنگ تحمیلی و ایستادگی در برابر نابرابریها، شرایط فعلی را نیز نوعی مجاهدت همگانی توصیف کرد و افزود: آرامش روانی حاکم بر کشور در شرایط بحرانی کنونی، در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و مدیریت بحران در کشور ما در زمینه روحی و روانی بسیار موفق عمل کرده است، اما وظیفه ما در سیستم مدیریتی این است که همواره برای پایداری این آرامش در جامعه دغدغه داشته باشیم.
وی با تحسین عملکرد ادارهکل بهزیستی مازندران در اجرای طرحهای اجتماعمحور، خاطرنشان کرد: استان مازندران در پویش "سلام محله" و جذب داوطلبان، رتبه شاخص کشور را کسب کرده است.
اسدی تاکید کرد: تجربه جنگ به ما آموخت که خدمات محلهمحور و ورود سریع تیمهای "محب" و داوطلبان مردمی چقدر حیاتی است و انسجام فعالیتها در سطح محلات و ایجاد حس مالکیت در مردم، رمز موفقیت ما در شرایط بحرانی است؛ موفقیتی که مدیون مدیریت مدیرکل بهزیستی مازندران، حمایتهای استاندار و همراهی مردم فرهیخته این استان است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی با تاکید بر اینکه بدون حضور مردم هیچ قدمی نمیتوان برداشت، خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی سالهاست طرحهای اجتماعمحور را دنبال میکند، اما تبلور واقعی این طرحها زمانی است که کار به دست خود مردم محلات سپرده شود تا ثمرات آن در کل جامعه نمود پیدا کند.