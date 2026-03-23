پویش دانش آموزی «بهار امید» از امروز آغاز شد

به گزارش ایلنا، تعطیلات نوروز امسال فرصتی ارزشمند برای خلق لحظاتی سرشار از نشاط، آرامش و امید است.

در همین راستا، دانش‌آموزان و خانواده‌ها به مشارکت در پویش مجازی «بهار امید» دعوت شده‌اند؛ پویشی شاد و خلاقانه که با هدف تقویت روحیه نشاط و همدلی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها طراحی شده است.

در این پویش، مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساده، خلاقانه و الهام‌بخش در بستر فضای مجازی و با همراهی خانواده‌ها اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها در کنار یکدیگر، روزهایی متفاوت و خاطره‌انگیز را در تعطیلات نوروز تجربه کنند.

اهداف پویش «بهار امید» شامل گسترش نشاط و آرامش در میان دانش‌آموزان و ایجاد فضایی سرشار از امید و حال خوب، تقویت ارتباط صمیمی دانش‌آموزان با مدرسه در ایام تعطیلات نوروزی، فراهم‌سازی بستری برای بروز خلاقیت و شکل‌گیری فعالیت‌های مثبت و گفت‌وگوهای سازنده در خانواده است.

زمان اجرای پویش از سوم فروردین‌ماه، به مدت یک هفته در ایام تعطیلات نوروز و بستر اجرای پویش در گروه‌های مجازی کلاس‌ها است.

