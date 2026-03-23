اقدامات دانشکدههای دانشگاه علامه برای استمرار آموزش و خدمات
اقدامات دانشکدههای دانشگاه علامه طباطبائی برای استمرار آموزش و خدمات دانشگاهی در شرایط کنونی اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدههای مختلف دانشگاه علامه طباطبائی همزمان با بروز شرایط ویژه و محدودیتهای ناشی از فضای جنگی، مجموعهای از اقدامات آموزشی، پژوهشی و اجرایی را برای حفظ پایداری فرایندهای علمی و رفع مشکلات دانشجویان و استادان انجام دادهاند. این اقدامات با هدف تداوم آموزش، تقویت ارتباط با دانشجویان، ایجاد آمادگی در برابر شرایط اضطراری و مدیریت خسارتهای احتمالی صورت گرفته است.
محسن قاسمپور راوندی، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی گفت: در راستای تأکید هیئت رئیسه دانشگاه بر تقویت ارتباط با دانشجویان، شماره تماس اختصاصی برای پاسخگویی معرفی شد تا امور اموزشی به نحو مطلوبی انجام شود. این دانشکده در صورت تداوم برقراری اینترنت و تأمین زیرساختها، آماده برگزاری مجازی جلسات دفاع است. همچنین فرایند ترفیع اعضای هیئت علمی دانشکده نیز در حال انجام و نهاییسازی است.
وی افزود: در حوزه انجام فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی نیز سلسله نشستهای «بصیرت نور» با حضور استادان و دانشجویان برگزار شد. این نشستها به بررسی موضوعاتی همچون جایگاه دانشگاه در مواجهه با رویدادهای اخیر، رویکردهای تحلیلی در آسیبشناسی مسائل اجتماعی، انسجام ملی و تحلیل عوامل اضطراب جمعی اختصاص داشت.
سعید شکوهی، رئیس مؤسسه آموزشی بیمه اکو، با تأکید بر استمرار آموزش، اعلام کرد که علیرغم شرایط پیشآمده، تمامی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، دفاع از پایاننامهها و روند ترفیع اعضای هیئت علمی مطابق برنامه اجرا شده است. در حوزه ایمنی نیز آسیبهای ناشی از انفجار و سقوط بقایای پهپاد بررسی و رفع شده و مجموعه اقدامات لازم برای ایمنسازی فضاهای دانشکده انجام گرفته است.
رسول قاسمی، رئیس دانشکده اقتصاد بیان کرد: در راستای افزایش سرعت پاسخگویی و حل مشکلات دانشجویان، ارتباط منسجمی با شورای صنفی به عنوان حلقه واسط میان دانشجویان و کارکنان ایجاد کرده است. همچنین یک شماره همراه اختصاصی برای تسهیل فرایندهای آموزشی و پژوهشی معرفی شده است. با این حال این دانشکده با چالشهایی در زیرساخت اینترنت برای برگزاری کلاسهای غیرحضوری مواجه است که در حال پیگیری جهت رفع آن است.