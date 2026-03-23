احتمال یکطرفه شدن جاده چالوس و آزاد راه تهران ـ شمال/بارش باران در ۱۰ استان
رئیس پلیس راه راهور فراجا از افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی همزمان با آغاز سفرهای نوروزی خبر داد و اعلام کرد: در صورت تداوم ترافیک سنگین، محورهای شمالی از جمله جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال بار دیگر یکطرفه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد با اشاره به آغاز موج سفرهای نوروزی گفت: طی روزهای اخیر مسیرهای خروجی تهران به ویژه به سمت استانهای مسافرپذیر با ترافیک سنگین مواجه بودهاند، بهطوریکه در مقاطعی برای روانسازی عبور و مرور، محدودیتهای ترافیکی و طرح یکطرفه اجرا شده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بیشترین حجم ترافیک در آزادراه تهران–شمال، بهویژه در محدودههای پل زنگوله و سیاهبیشه مشاهده میشود و در صورت ادامه این شرایط، احتمال اعمال مجدد محدودیت و هدایت یکطرفه تردد به سمت شمال وجود دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از بارش باران در ۱۰ استان خبر داد و گفت: استانهای کردستان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، زنجان، لرستان، ایلام، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بارندگی و لغزندگی جادهها مواجه هستند که این موضوع میتواند خطرات رانندگی را افزایش دهد.
سردار کرمی اسد با تأکید بر رعایت قوانین رانندگی تصریح کرد: رانندگان باید با توجه کامل به مسیر، رعایت فاصله طولی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، ایمنی سفر خود و دیگران را تضمین کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از مسافران خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، برنامهریزی دقیقتری برای سفرهای خود داشته باشند.