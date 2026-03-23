مثلث اقتدار ایران؛ حضور آگاهانه و حماسی مردم، ستون استوار امنیت کشور
رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان در یادداشتی با اشاره به ایثار نیروهای امدادی، صلابت نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم در صحنه، تاکید کرد: امروز شاهد صحنهای کمنظیر از اقتدار ملی هستیم که ضامن عزت و امنیت ایران است.
به گزارش ایلنا و براساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، متن یادداشت پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان به شرح زیر است:
«ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی؛ امروز در پرتو رهبری حکیمانه و با تکیه بر عنایات بیپایان الهی، شاهد تجلی صحنهای کمنظیر از اقتدار، همبستگی و غیرت ملی هستیم؛ اقتداری که ریشه در ایمان، توکل و وعدههای صادق الهی دارد. همان وعدهای که خدای متعال میفرماید: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» . امروز این اقتدار در قالب سه ضلع استوار شکل گرفته است که هر یک مکمل دیگری و ضامن عزت و امنیت این سرزمین است:
ضلع نخست؛ صلابت نیروهای مسلح و جلوه نصرت الهی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضوری فعال، هوشمندانه و مقتدرانه در میدان مقابله با متجاوزین، بار دیگر عزت و اقتدار این ملت را به رخ جهانیان کشیدهاند. این عزیزان با ایمان راسخ و روحیهای جهادی، از کیان کشور و شرافت ملت دفاع میکنند و مصداق عینی این آیه شریفهاند:
«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ» . بیتردید، این پیروزیها جلوهای از نصرت الهی و پاداش ایستادگی در مسیر حق است.
ضلع دوم؛ حضور آگاهانه و حماسی مردم، ستون استوار امنیت
ملت بزرگ ایران، با حضور آگاهانه، پرشور و مسئولانه در صحنههای مختلف، نشان دادهاند که همواره پشتیبان نظام، نیروهای مسلح و حافظ امنیت داخلی هستند. این حضور، نماد وحدت ملی و بصیرت اجتماعی است؛ همانگونه که خداوند متعال فرموده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» این انسجام و همدلی، بزرگترین. سرمایه کشور در برابر تهدیدها و توطئههاست.
ضلع سوم؛ ایثار نیروهای امدادی، مظهر رحمت و خدمت بیمنت
خانواده بزرگ جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در کنار سایر نیروهای وسایر امداد گران ، با حضوری شجاعانه، ایثارگرانه و انساندوستانه، در سختترین شرایط در کنار مردم هستند. امدادگران ما، با الهام از آموزههای دینی، بیهیچ چشمداشتی برای نجات جان انسانها تلاش میکنند و مصداق این کلام نورانی قرآن کریماند: «مَن أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا». این تلاشها، جلوهای از رحمت الهی و نشاندهنده عمق فرهنگ ایثار و نوعدوستی در جامعه ماست.
اینجانب بهعنوان خادم مردم در جمعیت هلالاحمر، با افتخار اعلام میکنم که این سه ضلع ،نیروهای مسلح مقتدر، مردم بصیر و متحد، و نیروهای امدادی ایثارگر ، در کنار یکدیگر، مثلثی از اقتدار الهی را شکل دادهاند که ضامن امنیت، آرامش و سربلندی ایران اسلامی است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، فراتر از یک آرایش میدانی است؛ این، تجلی عنایات خاص الهی و تحقق وعدههای قرآن کریم در یاری بندگان مؤمن است. بیتردید، هر جا ایمان، وحدت و خدمت خالصانه باشد، دست نصرت الهی نیز همراه آن خواهد بود. با توکل بر خداوند متعال، و با تکیه بر این سرمایه عظیم ملی، مسیر عزت و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد.»