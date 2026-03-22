تصویب رشتههای جدید شاخه فنیوحرفهای
بنابر اعلام شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا به تصویب ۱۴ رشته جدید و بازطراحی شده، همچنین تمدید اعتبار یکساله پنج رشته موجود در شاخه فنیوحرفهای اقدام کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه تصویب رشتههای جدید و بازطراحی شده در شاخه کاردانش، با عنایت به برنامهریزی، هماهنگی و پیگیری دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، مصوبه ۱۴ رشته جدید و بازطراحی شده، همچنین تمدید اعتبار یکساله ۵ رشته موجود در شاخه فنیوحرفهای نیز از سوی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش جهت اجرا به معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با هدف بهروزرسانی محتوای آموزشی در شاخه فنیوحرفهای و انطباق با نیازهای روز بازار کار ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبات و به استناد بند ۱ جلسه ۹۲۶ تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ شورای عالی آموزش و پرورش، عناوین رشتههای شاخه فنی و حرفهای برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
رشتههای جدید و بازطراحی شده:
۱. صنایع نساجی (۰۷۲۳۱۰)، ۲. معدن (۰۷۲۴۱۰)، ۳. صنایع غذایی– فرآوری غلات (۰۷۲۱۱۰)، ۴. صنایع چوب و مبلمان (۰۷۲۲۲۰)، ۵. چاپ (۰۲۱۱۵۰)، ۶. تربیت کودک (۰۹۲۲۱۰)، ۷. سینما (۰۲۱۵۳۰)، ۸. گرافیک (۰۲۱۱۴۰)، ۹. عکاسی (۰۲۱۱۱۰)، ۱۰. نوازندگی ساز ایرانی (۰۲۱۵۱۰)، ۱۱. نقاشی (۰۲۱۳۱۰)، ۱۲. نوازندگی ساز کلاسیک (۰۲۱۵۲۰)، ۱۳. نمایش (۰۲۱۵۶۰)، ۱۴. گردشگری و مهماننوازی (۱۰۱۵۱۰)
رشتههای با تمدید اعتبار یکساله:
۱. الکترونیک و مخابرات دریایی (۰۷۱۴۱۱)، ۲. مکاترونیک (۰۷۱۹۱۰)، ۳. پویانمایی (انیمیشن) (۰۲۱۱۳۰)، ۴. تربیت بدنی (۱۰۱۴۱۰)، ۵. ناوبری (۱۰۴۱۲۰)
این تصمیمات با هدف تنوعبخشی به رشتههای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف اقتصاد کشور اتخاذ شده است و انتظار میرود از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در هنرستانهای فنی و حرفهای سراسر کشور اجرا شوند.