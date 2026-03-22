به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس و جمعی از معاونان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی‌ این دانشگاه سرکشی کرد. در این بازدیدها روند ارائه خدمات، وضعیت بیماران و نیازهای مراکز درمانی از نزدیک بررسی شد.

رئیسی، ضمن تبریک آغاز سال جدید، از تلاش‌های مداوم کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد و بر استمرار ارائه خدمات مطمئن در حوزه دارو و مراقبت‌های درمانی به مردم سراسر کشور تأکید داشت.

وی همچنین از مجروحان حوادث اخیر در مراکز درمانی دانشگاه عیادت و برای آنان بهبودی آرزو کرد.

او با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مراکز بهداشت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت اعلام کرد: طی حدود ۱۷ روز گذشته، نزدیک به ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان تزریق شده است که نشان‌دهنده توجه و فرهنگ بالای سلامت در میان مردم است.

در ادامه این سفر یک‌روزه، معاون بهداشت در نشستی با مدیران دانشگاه و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، بازنگری در نظام سلامت را ضروری دانست و محور اصلی آن را ارائه خدمات و سازوکارهای مدیریت سلامت بر پایه داده‌ها و شاخص‌ها عنوان کرد.

او بر ضرورت توجه به سلامت جمعیت، برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه و همچنین توسعه برنامه پزشکی خانواده و تقویت مراکز شبانه‌روزی تأکید کرد.

رئیسی استفاده از ظرفیت متخصصان برای انجام غربالگری‌ها و خدمات پیشگیرانه را مهم دانست و گفت: با مدیریت صحیح و بهره‌گیری بهینه از نیروهای موجود می‌توان خدمات دقیق و منظم به مردم ارائه کرد.

وی ساماندهی نظام سلامت، مدیریت هزینه‌ها و انجام اصلاحات در حوزه دارو، آزمایش‌ها و خدمات سرپایی و بستری را از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد.

به گزارش وبدا، معاون بهداشت در پایان با قدردانی از مردم و کارکنان حوزه سلامت، تلاش‌های آنان را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه این فعالیت‌ها، سلامت جامعه حفظ و تقویت شود.

