معاون وزیر بهداشت تاکید کرد:

تزریق واکسن های کودکان/ تقویت مراکز شبانه‌روزی و توسعه برنامه پزشک خانواده

تزریق واکسن های کودکان/ تقویت مراکز شبانه‌روزی و توسعه برنامه پزشک خانواده
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن بررسی روند ارائه خدمات و عیادت از مصدومان، بر ضرورت ساماندهی نظام سلامت، تقویت مراکز شبانه‌روزی و توسعه برنامه پزشک خانواده تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس و جمعی از معاونان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی‌ این دانشگاه سرکشی کرد. در این بازدیدها روند ارائه خدمات، وضعیت بیماران و نیازهای مراکز درمانی از نزدیک بررسی شد.

 رئیسی، ضمن تبریک آغاز سال جدید، از تلاش‌های مداوم کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد و بر استمرار ارائه خدمات مطمئن در حوزه دارو و مراقبت‌های درمانی به مردم سراسر کشور تأکید داشت.

وی همچنین از مجروحان حوادث اخیر در مراکز درمانی دانشگاه عیادت و برای آنان بهبودی آرزو کرد.

او با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مراکز بهداشت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت اعلام کرد: طی حدود ۱۷ روز گذشته، نزدیک به ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان تزریق شده است که نشان‌دهنده توجه و فرهنگ بالای سلامت در میان مردم است.

در ادامه این سفر یک‌روزه، معاون بهداشت در نشستی با مدیران دانشگاه و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، بازنگری در نظام سلامت را ضروری دانست و محور اصلی آن را ارائه خدمات و سازوکارهای مدیریت سلامت بر پایه داده‌ها و شاخص‌ها عنوان کرد.

او بر ضرورت توجه به سلامت جمعیت، برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه و همچنین توسعه برنامه پزشکی خانواده و تقویت مراکز شبانه‌روزی تأکید کرد.

 رئیسی استفاده از ظرفیت متخصصان برای انجام غربالگری‌ها و خدمات پیشگیرانه را مهم دانست و گفت: با مدیریت صحیح و بهره‌گیری بهینه از نیروهای موجود می‌توان خدمات دقیق و منظم به مردم ارائه کرد.

وی ساماندهی نظام سلامت، مدیریت هزینه‌ها و انجام اصلاحات در حوزه دارو، آزمایش‌ها و خدمات سرپایی و بستری را از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد.

به گزارش وبدا، معاون بهداشت در پایان با قدردانی از مردم و کارکنان حوزه سلامت، تلاش‌های آنان را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه این فعالیت‌ها، سلامت جامعه حفظ و تقویت شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
