به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در این باره اظهار کرد: از ساعت ۱۱:۰۰ صبح امروز (دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۵)، تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب، محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، ممنوع شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در پی اجرای این محدودیت، مسیر جنوب به شمال در جاده قدیم کرج – چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه اعمال شده و این شرایط تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت وضعیت به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها با هدف افزایش ایمنی، تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی اعمال شده است.

در پایان، جانشین پلیس راه راهور فراجا از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.

